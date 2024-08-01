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Песков: Путина удивило покушение на Трампа в плане работы служб безопасности

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин был «весьма и весьма удивлен» покушением на политика Дональда Трампа. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Наверное, можно сказать, что [Путин] был весьма и весьма удивлен, потому что, принимая во внимание уровень, который должен обеспечиваться для охраны участников политической борьбы во время выборов, тем более такой страны, как США, конечно, в наше время должен минимизировать такие опасности и угрозы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Покушение на кандидата от республиканцев на пост президента США было совершено на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля. Стрелок, вероятно, целился в голову, но Трамп по случайности повернулся, в результате чего пуля задела его ухо. Политик потерял некоторое количество крови.

Предполагаемый злоумышленник был застрелен снайпером Секретной службы США, охраняющей Трампа. В ФБР заявили, что стрельбу открыл 20-летний Томас Крукс.

После покушения Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Руководитель министерства внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас назвал случившееся провалом служб безопасности и пообещал провести независимое расследование.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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