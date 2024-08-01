Песков: Путина удивило покушение на Трампа в плане работы служб безопасности
Президент РФ Владимир Путин был «весьма и весьма удивлен» покушением на политика Дональда Трампа. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Наверное, можно сказать, что [Путин] был весьма и весьма удивлен, потому что, принимая во внимание уровень, который должен обеспечиваться для охраны участников политической борьбы во время выборов, тем более такой страны, как США, конечно, в наше время должен минимизировать такие опасности и угрозы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Покушение на кандидата от республиканцев на пост президента США было совершено на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля. Стрелок, вероятно, целился в голову, но Трамп по случайности повернулся, в результате чего пуля задела его ухо. Политик потерял некоторое количество крови.
Предполагаемый злоумышленник был застрелен снайпером Секретной службы США, охраняющей Трампа. В ФБР заявили, что стрельбу открыл 20-летний Томас Крукс.