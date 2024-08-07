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Путин призвал регионы помочь подвергшейся атаке ВСУ Курской области

Ведомости

Российским регионам следует подключиться к оказанию помощи Курской области, которая уже второй день подвергается массированным атакам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на совещании с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин.

На заседании врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев доложил главе государства о готовности региона поддержать Курскую область, в том числе оказать медицинскую помощь и содействовать размещению курян. Путин поблагодарил его и призвал подключиться другие регионы.

«Спасибо большое! Надеюсь, что и другие ваши коллеги из других регионов Российской Федерации включатся и будут делать то, что в таких ситуациях делать должны все. <…> Очень рассчитываю на поддержку вашу и ваших коллег из регионов», – сказал Путин (цитата по ТАСС).

ВСУ атаковали российскую границу в Курской области ранним утром 6 августа. В Минобороны РФ утром 7 августа сообщили, что продвижения украинской группировки вглубь территории России не допущено. Бои в приграничье все еще ведутся.

Судя по информации, опубликованной в Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, 6 августа погибли пять мирных жителей, 21 человек пострадал. 7 августа помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что число раненых выросло до 24 человек. 

О готовности помочь жителям Курской области, кроме Федорищева, уже заявили губернаторы Санкт-Петербурга, Астраханской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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