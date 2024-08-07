Путин призвал регионы помочь подвергшейся атаке ВСУ Курской области

«Спасибо большое! Надеюсь, что и другие ваши коллеги из других регионов Российской Федерации включатся и будут делать то, что в таких ситуациях делать должны все. <…> Очень рассчитываю на поддержку вашу и ваших коллег из регионов», – сказал Путин (цитата по ТАСС).