Путин призвал регионы помочь подвергшейся атаке ВСУ Курской области
Российским регионам следует подключиться к оказанию помощи Курской области, которая уже второй день подвергается массированным атакам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на совещании с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев доложил главе государства о готовности региона поддержать Курскую область, в том числе оказать медицинскую помощь и содействовать размещению курян. Путин поблагодарил его и призвал подключиться другие регионы.
«Спасибо большое! Надеюсь, что и другие ваши коллеги из других регионов Российской Федерации включатся и будут делать то, что в таких ситуациях делать должны все. <…> Очень рассчитываю на поддержку вашу и ваших коллег из регионов», – сказал Путин (цитата по ТАСС).
ВСУ атаковали российскую границу в Курской области ранним утром 6 августа. В Минобороны РФ утром 7 августа сообщили, что продвижения украинской группировки вглубь территории России не допущено. Бои в приграничье все еще ведутся.
Судя по информации, опубликованной в Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, 6 августа погибли пять мирных жителей, 21 человек пострадал. 7 августа помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что число раненых выросло до 24 человек.
О готовности помочь жителям Курской области, кроме Федорищева, уже заявили губернаторы Санкт-Петербурга, Астраханской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей.