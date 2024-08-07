Украина собирается эвакуировать около 6000 человек из Сумской области

«Я только что подписал распоряжение об осуществлении обязательной эвакуации 23 населенных пунктов пяти общин», – сказал он (цитата по ТАСС). Артюх добавил, что среди 6000 человек 425 – дети. В Сумской области на протяжении суток неоднократно объявлялась воздушная тревога.