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Украина собирается эвакуировать около 6000 человек из Сумской области

Ведомости

Украина собирается эвакуировать из Сумской области около 6000 человек, сообщил глава военной администрации региона Владимир Артюх в эфире украинского национального телемарафона.

«Я только что подписал распоряжение об осуществлении обязательной эвакуации 23 населенных пунктов пяти общин», – сказал он (цитата по ТАСС). Артюх добавил, что среди 6000 человек 425 – дети. В Сумской области на протяжении суток неоднократно объявлялась воздушная тревога.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России. ВСУ атаковали российскую границу в регионе утром 6 августа. В Минобороны РФ утром 7 августа сообщили, что продвижения украинской группировки вглубь территории России не допущено. Бои в приграничье все еще ведутся.

Помощь жителям Курской области предложили губернаторы Санкт-Петербурга, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Воронежской областей и др. Президент России Владимир Путин назвал атаку Украины на Курскую область «очередной масштабной провокацией». Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить атаки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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