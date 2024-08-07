Украина собирается эвакуировать около 6000 человек из Сумской области
Украина собирается эвакуировать из Сумской области около 6000 человек, сообщил глава военной администрации региона Владимир Артюх в эфире украинского национального телемарафона.
«Я только что подписал распоряжение об осуществлении обязательной эвакуации 23 населенных пунктов пяти общин», – сказал он (цитата по ТАСС). Артюх добавил, что среди 6000 человек 425 – дети. В Сумской области на протяжении суток неоднократно объявлялась воздушная тревога.
Сумская область Украины граничит с Курской областью России. ВСУ атаковали российскую границу в регионе утром 6 августа. В Минобороны РФ утром 7 августа сообщили, что продвижения украинской группировки вглубь территории России не допущено. Бои в приграничье все еще ведутся.
Помощь жителям Курской области предложили губернаторы Санкт-Петербурга, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Воронежской областей и др. Президент России Владимир Путин назвал атаку Украины на Курскую область «очередной масштабной провокацией». Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить атаки.