Минфин направит 1,8 млрд рублей на переселение жителей Курской области

«Дано поручение Министерству финансов сегодня же обеспечить направление через Минстрой первого транша на 1,8 млрд руб. в рамках собранных заявок на сумму 11 млрд руб. на 2500 семей по предоставлению сертификатов на переселение», – сказал он.