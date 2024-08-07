Минфин направит 1,8 млрд рублей на переселение жителей Курской области
Министерству финансов РФ поручили направить 1,8 млрд руб. на переселение жителей затронутых обстрелами районов Курской области, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров во время совещания правительства. Его провел президент России Владимир Путин.
«Дано поручение Министерству финансов сегодня же обеспечить направление через Минстрой первого транша на 1,8 млрд руб. в рамках собранных заявок на сумму 11 млрд руб. на 2500 семей по предоставлению сертификатов на переселение», – сказал он.
Мантуров добавил, что ведомства окажут полное содействие по специальному транспорту. Он подчеркнул, что другие регионы должны реагировать на обстановку в Курской области аналогичным образом. По словам вице-премьера, необходимо создать региональный штаб по чрезвычайной ситуации – это обеспечит более качественное реагирование.
ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. По данным Минобороны за тот день, численность группировки украинских войск составляла до 300 человек, были задействованы танки и боевые бронированные машины. Атаки ВСУ продолжаются в течение суток.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил оперативную обстановку Путину. Глава государства пообещал, что поддержка региону будет оказана по всем направлениям. Помощь жителям Курской области также предложили губернаторы Санкт-Петербурга, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Воронежской областей. Путин назвал атаку на Курскую область «очередной масштабной провокацией».