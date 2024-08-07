США запросили информацию у Украины по поводу атак в Курской области
Белый дом запросил информацию у Украины по поводу атак ВСУ в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в cовете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби.
По словам Кирби, США не изменили свою политику касательно поддержки ударов ВСУ по территории РФ.
«И последнее, что я хотел бы добавить, – это то, что мы, как вы могли ожидать, обратились к нашим украинским коллегам, чтобы получше понимать [ситуацию в Курской области]», – заявил Кирби.
Украинские войска атаковали российскую границу в Курской области ранним утром 6 августа. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путины 7 августа заявил, что ВСУ начали наступление в 5:30 утра 6 августа группой военных до 1000 человек. Продвижение ВСУ вглубь территории России было остановлено ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии.