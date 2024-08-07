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США запросили информацию у Украины по поводу атак в Курской области

Ведомости

Белый дом запросил информацию у Украины по поводу атак ВСУ в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в cовете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби.

По словам Кирби, США не изменили свою политику касательно поддержки ударов ВСУ по территории РФ.

«И последнее, что я хотел бы добавить, – это то, что мы, как вы могли ожидать, обратились к нашим украинским коллегам, чтобы получше понимать [ситуацию в Курской области]», – заявил Кирби.

Украинские войска атаковали российскую границу в Курской области ранним утром 6 августа. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путины 7 августа заявил, что ВСУ начали наступление в 5:30 утра 6 августа группой военных до 1000 человек. Продвижение ВСУ вглубь территории России было остановлено ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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