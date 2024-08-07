Путин провел совещание с силовиками по ситуации на границе в Курской области

Путин прокомментировал события в Курской области во время совещания с членами правительства. Он назвал атаку ВСУ «очередной масштабной провокацией». Глава государства подчеркнул, что Украина ведет неизбирательную стрельбу по жилым домам, гражданским зданиям и машинам скорой помощи. Путин также призвал все регионы России подключиться к оказанию помощи Курской области. Среди тех, кто заявил о готовности помочь, – губернаторы Санкт-Петербурга, Астраханской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Воронежской, Тамбовской и Тульской областей.