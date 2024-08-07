Путин провел совещание с силовиками по ситуации на границе в Курской области

Путин провел совещание с силовиками по ситуации на границе в Курской областиЧисленность напавшей группировки ВСУ достигает 1000 человек, доложил глава Генштаба
Президент России Владимир Путин провел совещание с силовиками по ситуации в Курской области. На нем присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников. Доклад по видеосвязи представил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов сообщил, что ВСУ начали наступление в 5:30 утра 6 августа группой военных до 1000 человек для захвата участка Суджанского района. Он подчеркнул, что продвижение ВСУ вглубь территории остановлено ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии.
«В настоящее время подразделения группировки "Север" совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», – сказал он. Герасимов, по словам Путина, во время доклада находился в одном из пунктов оперативного управления.
По последней информации Минобороны, потери ВСУ составили 315 человек: не менее 100 убиты, 215 ранены. Вооруженные силы России уничтожили 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков. «Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Доклад закончен», – завершил начальник Генштаба.
6 августа Минобороны сообщало, что численность украинских войск, напавших на Курскую область в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, составляла до 300 человек. Атака была произведена при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Бои с ВСУ идут уже больше суток.
Согласно последней информации Минздрава, в результате атак ВСУ ранения получили 24 человека, в том числе шесть детей. Госпитализированы 13 человек, включая троих детей. Один из взрослых находится в тяжелом состоянии, 11 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко для поддержки медработников Курской области направлена бригада специалистов федеральных медцентров. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные пункты Курской области. Дело возбуждено по нескольким статьям УК РФ: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и др.
Путин прокомментировал события в Курской области во время совещания с членами правительства. Он назвал атаку ВСУ «очередной масштабной провокацией». Глава государства подчеркнул, что Украина ведет неизбирательную стрельбу по жилым домам, гражданским зданиям и машинам скорой помощи. Путин также призвал все регионы России подключиться к оказанию помощи Курской области. Среди тех, кто заявил о готовности помочь, – губернаторы Санкт-Петербурга, Астраханской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Воронежской, Тамбовской и Тульской областей.