Росгвардия заявила об усилении мер безопасности на Курской АЭС
Для защиты Курской атомной электростанции (АЭС) подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры, говорится в Telegram-канале федеральной службы. Сообщение вышло на фоне продолжающихся вторые сутки боев с украинскими войсками на границе Курской области.
В ведомстве также добавили, что Росгвардия во взаимодействии с Минобороны РФ и пограничной службой ФСБ нарастили силы и средства для борьбы с диверсионно- разведывательными группами вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской и Белгородской областях. Кроме того, выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством врио губернатора Курской области Алексея Смирнова.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным 7 августа заявил, что ВСУ начали наступление на границе Курской области в 5:30 утра 6 августа группой военных до 1000 человек. По его словам, продвижение украинских бойцов вглубь территории России было остановлено.
Судя по информации, опубликованной в Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, 6 августа погибли пять мирных жителей, 21 человек пострадал. Позже заместитель главного врача Курской областной больницы, главный внештатный хирург области Андрей Локтионов сообщил, что число раненых выросло до 28 человек.