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Росгвардия заявила об усилении мер безопасности на Курской АЭС

Ведомости

Для защиты Курской атомной электростанции (АЭС) подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры, говорится в Telegram-канале федеральной службы. Сообщение вышло на фоне продолжающихся вторые сутки боев с украинскими войсками на границе Курской области.

В ведомстве также добавили, что Росгвардия во взаимодействии с Минобороны РФ и пограничной службой ФСБ нарастили силы и средства для борьбы с диверсионно- разведывательными группами вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской и Белгородской областях. Кроме того, выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством врио губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным 7 августа заявил, что ВСУ начали наступление на границе Курской области в 5:30 утра 6 августа группой военных до 1000 человек. По его словам, продвижение украинских бойцов вглубь территории России было остановлено.

Судя по информации, опубликованной в Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, 6 августа погибли пять мирных жителей, 21 человек пострадал. Позже заместитель главного врача Курской областной больницы, главный внештатный хирург области Андрей Локтионов сообщил, что число раненых выросло до 28 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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