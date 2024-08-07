Росгвардия заявила об усилении мер безопасности на Курской АЭС

В ведомстве также добавили, что Росгвардия во взаимодействии с Минобороны РФ и пограничной службой ФСБ нарастили силы и средства для борьбы с диверсионно- разведывательными группами вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской и Белгородской областях. Кроме того, выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством врио губернатора Курской области Алексея Смирнова.