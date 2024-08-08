ВС РФ нанесли удары по шести бригадам ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по шести бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Сумской и Харьковской областей, а также Дарьино Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 25-й механизированных бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 88-й, 103-й, 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Беловоды, Юнаковка Сумской области, Волчанск Харьковской области и Дарьино Курской области», – говорится в сообщении.
ВСУ потеряли четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 бронетранспортеров, 12 пикапов, три 152-мм гаубицы Д-20, две-122 мм гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы.
Группировка войск «Запад» поразила формирования бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровка, Табаевка Харьковской области, Стельмаховка ЛНР, Новосадовое ДНР. Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике бригад противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Острое, Ивано-Дарьевка и Выемка ДНР. Группировка войск «Центр» поразили формирования бригад ВСУ в районах Николаевки, Тарасовки, Торецка, Гродовки и Пантелеймоновки ДНР. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Водяное и Угледар ДНР. Группировка войск «Днепр» поразила формирования украинских бригад в районах Степногорска Запорожской области, Новотягинки и Антоновки Херсонской области.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены цеха сборки беспилотников ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 164 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, уничтожены 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 80 беспилотников.
Ранним утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В результате массированного обстрела и атаки дронов, которым подвергся регион, погибли пять мирных жителей, пострадал 21 человек, среди них – шестеро детей.
Президент России Владимир Путин назвал события в Курской области очередной масштабной провокацией Киева.