Тайская оппозиция создала «Народную партию» после роспуска «Движения вперед»

Конституционный суд также постановил, что 11 ведущих представителей «Движения вперед», в том числе ее бывший лидер Пхитхи Лимчаренрата, не могут заниматься политикой в течение 10 лет. Согласно судебному приказу, 140 депутатов должны были вступить в новую партию в течение 60 дней. В прошлом году объединение выиграло в парламентских выборах, получив 151 депутатское кресло в 500-местной палате представителей.