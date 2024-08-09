Тайская оппозиция создала «Народную партию» после роспуска «Движения вперед»
Оппозиция в Таиланде создала новое объединение «Народная партия» после официального роспуска продемократической партии «Движение вперед», сообщает портал MGR.
Лидером партии назначен Наттхапхонг Руенгпанявут, генсеком – Сарают Джайлак. По словам лидера объединения, миссия партии заключается «в создании правительства перемен в 2027 г.», приводит цитату Bloomberg. Новое объединение будет работать над тем, чтобы получить места на следующих выборах для формирования правительства.
«Движение вперед» распустили 7 августа постановлением конституционного суда страны. Согласно сообщению Международной федерации за права человека (FIDH), решение распустить партию было принято из-за того, что ее члены перед всеобщими выборами предложили внести поправки в ст. 112 уголовного кодекса – о клевете на короля. Суд счел предложение партии как попытку «подорвать демократический режим правления короля».
Конституционный суд также постановил, что 11 ведущих представителей «Движения вперед», в том числе ее бывший лидер Пхитхи Лимчаренрата, не могут заниматься политикой в течение 10 лет. Согласно судебному приказу, 140 депутатов должны были вступить в новую партию в течение 60 дней. В прошлом году объединение выиграло в парламентских выборах, получив 151 депутатское кресло в 500-местной палате представителей.