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Министр обороны Мали приедет в Россию в середине августа

Ведомости

Министр обороны Мали Садио Камара приедет в Россию в середине августа на форум «Армия-2024», сообщили «РИА Новости» в малийском посольстве в Москве.

Форум «Армия», ежегодно проводящийся с 2015 г., пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 12 по 14 августа.

27 июля AFP со ссылкой на источники сообщило, что малийская армия отступила из Тинзауатена и потеряла не менее 17 человек. Кроме того, еще один собеседник агентства заявил, что по меньшей мере 15 бойцов «Вагнера» были убиты и взяты в плен. Утром 28 июля ответственность за нападение взяла на себя повстанческая группировка «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD). Представитель группировки Мохамед Эль-Маулуд Рамадан заявил Reuters, что противник понес огромные потери, а часть сотрудников ЧВК и малийских солдат попали в плен. Близкое к минобороны и его Африканскому корпусу издание «Африканская инициатива» со ссылкой на свои источники сообщило, что потери среди российской ЧВК составили около 25 человек, а судьба раненых и пленных остается неизвестной.

5 августа Мали заявила, что разрывает дипотношения с Украиной. Власти Мали считают, что действия Украины нарушают суверенитет Мали и представляют собой поддержку международного терроризма. Они намерены передать дело в компетентные судебные органы и принять меры «для предотвращения любой дестабилизации Мали со стороны африканских государств, в частности, со стороны украинских посольств, расположенных в субрегионе». Власти Мали связали Украину с деятельностью повстанцев.

МИД Украины посчитал недальновидным такое решение Мали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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