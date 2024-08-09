Министр обороны Мали приедет в Россию в середине августа
Министр обороны Мали Садио Камара приедет в Россию в середине августа на форум «Армия-2024», сообщили «РИА Новости» в малийском посольстве в Москве.
Форум «Армия», ежегодно проводящийся с 2015 г., пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 12 по 14 августа.
27 июля AFP со ссылкой на источники сообщило, что малийская армия отступила из Тинзауатена и потеряла не менее 17 человек. Кроме того, еще один собеседник агентства заявил, что по меньшей мере 15 бойцов «Вагнера» были убиты и взяты в плен. Утром 28 июля ответственность за нападение взяла на себя повстанческая группировка «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD). Представитель группировки Мохамед Эль-Маулуд Рамадан заявил Reuters, что противник понес огромные потери, а часть сотрудников ЧВК и малийских солдат попали в плен. Близкое к минобороны и его Африканскому корпусу издание «Африканская инициатива» со ссылкой на свои источники сообщило, что потери среди российской ЧВК составили около 25 человек, а судьба раненых и пленных остается неизвестной.
5 августа Мали заявила, что разрывает дипотношения с Украиной. Власти Мали считают, что действия Украины нарушают суверенитет Мали и представляют собой поддержку международного терроризма. Они намерены передать дело в компетентные судебные органы и принять меры «для предотвращения любой дестабилизации Мали со стороны африканских государств, в частности, со стороны украинских посольств, расположенных в субрегионе». Власти Мали связали Украину с деятельностью повстанцев.