Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Российские власти сочли актом терроризма атаку вооруженных сил Украины на границу в Курской области, начавшуюся 6 августа. Тогда Минобороны России сообщало, что численность украинской группировки составляет до 300 человек, задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. 7 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака – очередной теракт, направленный против гражданского населения. В этот же день в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации, а 9 августа МЧС России отнесло обстановку в регионе к ЧС федерального характера.