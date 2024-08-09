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Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Темой стала борьба с терроризмом
Ведомости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Темой для обсуждения стала борьба с терроризмом, говорится на сайте Кремля.

С докладом выступил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

Участниками совещания также стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и помощник президента Николай Патрушев.

Российские власти сочли актом терроризма атаку вооруженных сил Украины на границу в Курской области, начавшуюся 6 августа. Тогда Минобороны России сообщало, что численность украинской группировки составляет до 300 человек, задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. 7 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака – очередной теракт, направленный против гражданского населения. В этот же день в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации, а 9 августа МЧС России отнесло обстановку в регионе к ЧС федерального характера.

С 6 по 8 августа при обстрелах пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Известно о пяти погибших. 9 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщал, что оперативная обстановка в Курской области остается сложной.

27 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой. Так он прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова наказывать родственников подозреваемых в терроризме. По его словам, речь шла о тех, кто «попустительствует терроризму».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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