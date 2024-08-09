Командиры ЧВК «Вагнер» заявили о готовности защищать Курскую область
ЧВК «Вагнер» готова отправить свои силы для отражения атак со стороны украинских военных в Курской области. Об этом говорится в заявлении совета командиров, опубликованном в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера». Его связь с ЧВК подтверждала пресс-служба основателя компании Евгения Пригожина.
«Наши силы готовы прийти на помощь Родине и развернуться в боевые порядки по первому зову. Так, как это было всегда», – говорится в сообщении.
Курская область находится под массированной атакой украинских военных с 6 августа. В результате боевых действий в регионе пострадали 66 человек, в том числе девять детей. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, погибли пять человек из числа мирных жителей. Российские власти считают происходящее актом терроризма. 9 августа обстановка в Курской области была признана ЧС федерального характера, в регион подтягиваются резервы Вооруженных сил РФ.