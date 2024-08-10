Самолеты ВВС Китая сбросили сигнальные ракеты на пути филиппинского самолета
Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сбросили сигнальные ракеты на пути следования самолета ВВС Филиппин в акватории Южно-Китайского моря. Об этом сообщил начальник штаба вооруженных сил Филлипин Ромео Браунер, передает Assosiated Press.
«Инцидент представлял угрозу для самолета ВВС Филиппин и его экипажа, помешал законным полетам в воздушном пространстве, находящемся под суверенитетом и юрисдикцией Филиппин, и противоречил международному праву и нормам, регулирующим безопасность полетов», – подчеркнул Браунер.
Находившиеся на борту самолета NC-212i ВВС Филиппин люди не пострадали и благополучно вернулись на авиабазу после инцидента, произошедшего 8 августа. О произошедшем сообщили в МИД Манилы, которое выразило протест против «агрессивных действий» Китая в спорных водах.
В июне Браунер обвинил береговую охрану КНР в захвате судна в Южно-Китайском море. Начальник штаба ВС Филиппин указал, что китайские силы «не имеют права или юридических полномочий вмешиваться в законные операции страны или наносить ущерб ее активам в исключительной экономической зоне.
В апреле и мае в Южно-Китайском море прошли масштабные учения Филиппин и США Balikatan (на тагальском языке означает «Плечом к плечу»). В них было задействовано более 16 700 военнослужащих – около 11 000 американцев и 5000 филиппинцев. В это число не включены участвующие представители Австралии и Франции.
Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, комментируя совместные учения США и Филиппин, заявлял, что привлечение в Южно-Китайское море внерегиональных стран для «демонстрации силы и разжигания конфронтации» может лишь усилить напряженность.