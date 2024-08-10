Самолеты ВВС Китая сбросили сигнальные ракеты на пути филиппинского самолета

В апреле и мае в Южно-Китайском море прошли масштабные учения Филиппин и США Balikatan (на тагальском языке означает «Плечом к плечу»). В них было задействовано более 16 700 военнослужащих – около 11 000 американцев и 5000 филиппинцев. В это число не включены участвующие представители Австралии и Франции.