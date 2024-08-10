Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Самолеты ВВС Китая сбросили сигнальные ракеты на пути филиппинского самолета

Ведомости

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сбросили сигнальные ракеты на пути следования самолета ВВС Филиппин в акватории Южно-Китайского моря. Об этом сообщил начальник штаба вооруженных сил Филлипин Ромео Браунер, передает Assosiated Press.

«Инцидент представлял угрозу для самолета ВВС Филиппин и его экипажа, помешал законным полетам в воздушном пространстве, находящемся под суверенитетом и юрисдикцией Филиппин, и противоречил международному праву и нормам, регулирующим безопасность полетов», – подчеркнул Браунер.

Находившиеся на борту самолета NC-212i ВВС Филиппин люди не пострадали и благополучно вернулись на авиабазу после инцидента, произошедшего 8 августа. О произошедшем сообщили в МИД Манилы, которое выразило протест против «агрессивных действий» Китая в спорных водах.

В июне Браунер обвинил береговую охрану КНР в захвате судна в Южно-Китайском море. Начальник штаба ВС Филиппин указал, что китайские силы «не имеют права или юридических полномочий вмешиваться в законные операции страны или наносить ущерб ее активам в исключительной экономической зоне.

В апреле и мае в Южно-Китайском море прошли масштабные учения Филиппин и США Balikatan (на тагальском языке означает «Плечом к плечу»). В них было задействовано более 16 700 военнослужащих – около 11 000 американцев и 5000 филиппинцев. В это число не включены участвующие представители Австралии и Франции.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, комментируя совместные учения США и Филиппин, заявлял, что привлечение в Южно-Китайское море внерегиональных стран для «демонстрации силы и разжигания конфронтации» может лишь усилить напряженность.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных