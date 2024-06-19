Минобороны Филиппин обвинило береговую охрану КНР в захвате судна
Филиппины обвинили береговую охрану КНР в захвате судна в Южно-Китайском море. Об этом пишет газета Manila Bulletin со ссылкой на начальника штаба вооруженных сил Филиппин Ромео Браунера.
«Китайские силы захватили одно из судов снабжения и отобрали огнестрельное оружие у филиппинских солдат, отбуксировали некоторые лодки и пробили дыры в других, чтобы обездвижить их», – говорится в материале.
Браунер указал, что китайские силы «не имеют права или юридических полномочий вмешиваться в наши законные операции или наносить ущерб нашим активам в нашей исключительной экономической зоне (ИЭЗ)».
В апреле и мае в Южно-Китайском море прошли масштабные учения Филиппин и США Balikatan (на тагальском языке означает «Плечом к плечу»). В них было задействовано более 16 700 военнослужащих – около 11 000 американцев и 5000 филиппинцев. В это число не включены участвующие представители Австралии и Франции.
В ходе учений США разместили на Филиппинах ракеты SM-6 с максимальной дальностью более 400 км и способный их запускать новый сухопутный ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon, передавали ТАСС и CNN. Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявлял, что Китай примет решительные меры в ответ на размещение ракет средней дальности США на Филиппинах.
Бывший старший научный сотрудник Военно-морской исследовательской академии НОАК Цао Вэйдун говорил агентству Bloomberg, что подобные сценарии свидетельствуют о том, что «учения выходят за рамки целей самообороны».
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя совместные учения США и Филиппин, заявлял, что привлечение в Южно-Китайское море внерегиональных стран для «демонстрации силы и разжигания конфронтации» может лишь усилить напряженность.