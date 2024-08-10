Глава ЦБ и главный судья Бангладеш ушли в отставку после смены власти в стране
Управляющий Банка Бангладеш Абдур Руф Талукдер и председатель Верховного суда республики Обайдул Хассан ушли в отставку, это усугубило экономические и административные потрясения в стране на фоне смены власти. Об этом пишет Bloomberg.
Талукдер покинул свой пост 9 августа за два года окончания срока, сообщили во временном правительстве Бангладеш. Хассан также ушел в отставку после давления со стороны протестующих, которые требовали его отставки, передает агентство со ссылкой на местные СМИ.
Талукдер вступил в должность в июле 2022 г., когда страна столкнулась с девальвацией валюты и высокой инфляцией, пишет Bloomberg. Во время своего правления глава ЦБ подвергался критике за неразрешенные проблемы в банковском секторе, которые привели к высокому уровню невозвратов кредитов.
«Экономика Бангладеш изо всех сил пыталась восстановиться после пандемии и оказалась под давлением комендантского часа и недавних отключений интернета. В прошлом году страна получила от МВФ кредитную программу на сумму $4,7 млрд, но ее валютные резервы остаются низкими», – пишет агентство.
В июле в Бангладеш прошли массовые протесты из-за системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость страны в 1971 г. Демонстранты считают квоты дискриминационными и критикуют кабмин за недостаточную, по их мнению, борьбу с безработицей. Протесты переросли в беспорядки и столкновения со сторонниками правительства.
На фоне протестов по всей стране премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку и бежала в Индию. В республике началось формирование временного правительства. Его возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.