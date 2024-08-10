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Глава ЦБ и главный судья Бангладеш ушли в отставку после смены власти в стране

Ведомости

Управляющий Банка Бангладеш Абдур Руф Талукдер и председатель Верховного суда республики Обайдул Хассан ушли в отставку, это усугубило экономические и административные потрясения в стране на фоне смены власти. Об этом пишет Bloomberg.

Талукдер покинул свой пост 9 августа за два года окончания срока, сообщили во временном правительстве Бангладеш. Хассан также ушел в отставку после давления со стороны протестующих, которые требовали его отставки, передает агентство со ссылкой на местные СМИ. 

Талукдер вступил в должность в июле 2022 г., когда страна столкнулась с девальвацией валюты и высокой инфляцией, пишет Bloomberg. Во время своего правления глава ЦБ подвергался критике за неразрешенные проблемы в банковском секторе, которые привели к высокому уровню невозвратов кредитов.

«Экономика Бангладеш изо всех сил пыталась восстановиться после пандемии и оказалась под давлением комендантского часа и недавних отключений интернета. В прошлом году страна получила от МВФ кредитную программу на сумму $4,7 млрд, но ее валютные резервы остаются низкими», – пишет агентство. 

В июле в Бангладеш прошли массовые протесты из-за системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость страны в 1971 г. Демонстранты считают квоты дискриминационными и критикуют кабмин за недостаточную, по их мнению, борьбу с безработицей. Протесты переросли в беспорядки и столкновения со сторонниками правительства. 

На фоне протестов по всей стране премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку и бежала в Индию. В республике началось формирование временного правительства. Его возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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