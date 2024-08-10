Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

МИД Белоруссии после инцидента с украинскими БПЛА заявил о праве на самооборону

Ведомости

Инцидент с нарушением украинскими беспилотниками границы Белоруссии является очень серьезным, Минск будет в полной мере использовать свое право на самооборону, говорится в заявлении МИД республики. 

10 августа белорусский президент Александр Лукашенко сообщил об уничтожении силами ПВО нескольких летевших с украинской территории целей. По его словам, ВСУ нарушили «всякие правила поведения» и воздушное пространство республики. 

Этот инцидент не останется без «должной международно-правовой и субстантивной оценки», подчеркнули в белорусском МИДе. Произошедшее «радикально эскалирует ситуацию» и представляет собой опасную попытку расширить зону текущего конфликта, а Минск пытаются вовлечь в него, говорится в заявлении. Белоруссия же «неизменно выступает за урегулирование кризиса и прекращение кровопролития».

«Такие шаги предпринимаются украинским руководством при явном попустительстве или даже подстрекательстве известных внешних игроков. Решительно призываем эти стороны одуматься и остановиться. Обращаемся к народам соседней Европы: в случае расширения конфликта пожар охватит весь регион и перекинется, в том числе, на страны ЕС», – заявили в министерстве.

МИД Белоруссии также пообещал довести подробную информацию об инциденте до профильных структур ООН и ОБСЕ, а также до членов международных организаций и объединений, участником которых является Минск. Власти республики проведут консультации с союзниками и партнерами, а также по линии международных структур.  Белоруссия будет в полной мере использовать свое право на самооборону и «должным образом отвечать на любые провокации или враждебные действия», подчеркнули в ведомстве.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных