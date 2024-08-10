МИД Белоруссии после инцидента с украинскими БПЛА заявил о праве на самооборону

МИД Белоруссии также пообещал довести подробную информацию об инциденте до профильных структур ООН и ОБСЕ, а также до членов международных организаций и объединений, участником которых является Минск. Власти республики проведут консультации с союзниками и партнерами, а также по линии международных структур. Белоруссия будет в полной мере использовать свое право на самооборону и «должным образом отвечать на любые провокации или враждебные действия», подчеркнули в ведомстве.