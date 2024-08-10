МИД Белоруссии после инцидента с украинскими БПЛА заявил о праве на самооборону
Инцидент с нарушением украинскими беспилотниками границы Белоруссии является очень серьезным, Минск будет в полной мере использовать свое право на самооборону, говорится в заявлении МИД республики.
10 августа белорусский президент Александр Лукашенко сообщил об уничтожении силами ПВО нескольких летевших с украинской территории целей. По его словам, ВСУ нарушили «всякие правила поведения» и воздушное пространство республики.
Этот инцидент не останется без «должной международно-правовой и субстантивной оценки», подчеркнули в белорусском МИДе. Произошедшее «радикально эскалирует ситуацию» и представляет собой опасную попытку расширить зону текущего конфликта, а Минск пытаются вовлечь в него, говорится в заявлении. Белоруссия же «неизменно выступает за урегулирование кризиса и прекращение кровопролития».
«Такие шаги предпринимаются украинским руководством при явном попустительстве или даже подстрекательстве известных внешних игроков. Решительно призываем эти стороны одуматься и остановиться. Обращаемся к народам соседней Европы: в случае расширения конфликта пожар охватит весь регион и перекинется, в том числе, на страны ЕС», – заявили в министерстве.
МИД Белоруссии также пообещал довести подробную информацию об инциденте до профильных структур ООН и ОБСЕ, а также до членов международных организаций и объединений, участником которых является Минск. Власти республики проведут консультации с союзниками и партнерами, а также по линии международных структур. Белоруссия будет в полной мере использовать свое право на самооборону и «должным образом отвечать на любые провокации или враждебные действия», подчеркнули в ведомстве.