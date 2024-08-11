Средства ПВО сбили четыре ракеты «Точка-У» и 35 беспилотников над регионами РФ
Российские силы ПВО сбили четыре тактические ракеты «Точка-У» и 14 беспилотников над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ.
Еще 16 БПЛА были нейтрализованы в небе над Воронежской областью, три – над Белгородской областью, а еще по одному – над территориями Брянской и Орловской областей.
Около 5:00 мск Минобороны также отчиталось об уничтожении колонны бронированной и автомобильной военной техники в приграничном районе Курской области при помощи вертолетов Ка-52. Позднее оборонное ведомство доложило об ударе самолетами Су-25 по разведанным целям Украины в курском приграничье.
Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область рано утром 6 августа, бои в регионе идут уже пятый день, туда перебрасываются резервы российской армии из других областей. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.
8 августа стало известно, что правительство по поручению президента России Владимира Путина направит 220 млн руб. Курской области на оказание матпомощи местным жителям. Эти средства пойдут на выплату 10 000 руб. тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Кабмин также выделил 1,8 млрд руб. на получение сертификатов на переселение жителей региона. 10 августа сообщалось, что из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 000 человек.