Средства ПВО сбили четыре ракеты «Точка-У» и 35 беспилотников над регионами РФ

8 августа стало известно, что правительство по поручению президента России Владимира Путина направит 220 млн руб. Курской области на оказание матпомощи местным жителям. Эти средства пойдут на выплату 10 000 руб. тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Кабмин также выделил 1,8 млрд руб. на получение сертификатов на переселение жителей региона. 10 августа сообщалось, что из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 000 человек.