Захарова назвала госаппарат Украины «террористическим движком»
Президент Украины Владимир Зеленский превратил остатки государственного аппарата республики в «террористический движок», на Западе поверили в его благие намерения, но сейчас «краска сошла», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Камуфлировал он свою истинную личину долго и небезуспешно – многие на Западе уверовали в его якобы благие намерения. Но вот краска сошла, и террористическая сущность обнажилась», – написала она в своем Telegram-канале.
Нападения на жилые дома и «взрывы спящих мирных людей в их квартирах» Захарова назвала «несмываемым уродством терроризма».
7 авгста, на следующий день после захода украинских военных в Курскую область, в МИДе призвали международное сообщество осудить атаки ВСУ на российские регионы. 10 августа ведомство отреагировало на видеозапись, на которой Захарова якобы заявляет о том, что РФ готова передать Запорожскую АЭС под контроль Киева взамен на снятие угрозы с Курской АЭС. МИД назвал видео дипфейком.