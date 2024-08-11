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Захарова назвала госаппарат Украины «террористическим движком»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский превратил остатки государственного аппарата республики в «террористический движок», на Западе поверили в его благие намерения, но сейчас «краска сошла», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

«Камуфлировал он свою истинную личину долго и небезуспешно – многие на Западе уверовали в его якобы благие намерения. Но вот краска сошла, и террористическая сущность обнажилась», – написала она в своем Telegram-канале.

Нападения на жилые дома и «взрывы спящих мирных людей в их квартирах» Захарова назвала «несмываемым уродством терроризма».

7 авгста, на следующий день после захода украинских военных в Курскую область, в МИДе призвали международное сообщество осудить атаки ВСУ на российские регионы. 10 августа ведомство отреагировало на видеозапись, на которой Захарова якобы заявляет о том, что РФ готова передать Запорожскую АЭС под контроль Киева взамен на снятие угрозы с Курской АЭС. МИД назвал видео дипфейком.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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