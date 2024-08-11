Захарова назвала госаппарат Украины «террористическим движком»

7 авгста, на следующий день после захода украинских военных в Курскую область, в МИДе призвали международное сообщество осудить атаки ВСУ на российские регионы. 10 августа ведомство отреагировало на видеозапись, на которой Захарова якобы заявляет о том, что РФ готова передать Запорожскую АЭС под контроль Киева взамен на снятие угрозы с Курской АЭС. МИД назвал видео дипфейком.