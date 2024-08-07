Захарова призвала международное сообщество осудить атаки ВСУ на Россию

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. Целями он называл защиту населения от киевского режима, демилитаризацию и денацификацию соседней страны. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав РФ осенью 2022 г. по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.