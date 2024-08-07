Захарова призвала международное сообщество осудить атаки ВСУ на Россию
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по российским территориям, международное сообщество должно осудить такие атаки. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Преступный киевский режим продолжает наносить удары по ни в чем не повинным жителям российских городов и сел. <…> Призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима», – говорится в заявлении.
В качестве примеров таких преступлений она привела атаки ВСУ на населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик, Белгородской и Курской областей.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. Целями он называл защиту населения от киевского режима, демилитаризацию и денацификацию соседней страны. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав РФ осенью 2022 г. по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.
После начала спецоперации российские приграничные регионы начали подвергаться обстрелам ВСУ. С 19 октября 2022 г. по указу Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.