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Захарова призвала международное сообщество осудить атаки ВСУ на Россию

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по российским территориям, международное сообщество должно осудить такие атаки. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Преступный киевский режим продолжает наносить удары по ни в чем не повинным жителям российских городов и сел. <…> Призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима», – говорится в заявлении.

В качестве примеров таких преступлений она привела атаки ВСУ на населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик, Белгородской и Курской областей. 

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. Целями он называл защиту населения от киевского режима, демилитаризацию и денацификацию соседней страны. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав РФ осенью 2022 г. по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.

После начала спецоперации российские приграничные регионы начали подвергаться обстрелам ВСУ. С 19 октября 2022 г. по указу Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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