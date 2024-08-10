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МИД обвинил украинские спецслужбы в дипфейках с Захаровой по теме Курской АЭС

Дипломаты призвали руководствоваться официальными ресурсами
Ведомости

В МИД России назвали дипфейком видеозапись, на которой официальный представитель ведомства Мария Захарова якобы заявляет о том, что РФ готова передать Запорожскую АЭС под контроль Киева взамен на снятие угрозы с Курской АЭС.

«Украинские спецслужбы при содействии западных кураторов продолжают использовать дипфейк и другие технологии на базе искусственного интеллекта для распространения ложной информации о ситуации в приграничных регионах нашей страны», – сказано в сообщении МИДа. В дипведомстве подчеркнули, что Захарова ничего подобного никогда не произносила.

Ранее на этой неделе украинские ресурсы также распространили видео, на котором врио губернатора Курской области Алексей Смирнов якобы призывает мужчин вступать в ополчение. В МИДе напомнили, что в правительстве региона назвали видео фейком.

Дипломаты призвали пользователей интернета руководствоваться информацией официальных ресурсов Кремля, Минобороны, МИДа и правительства Курской области.

9 августа Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на Курской АЭС в связи атакой ВСУ на регион. Постпредства России при международных организациях в Вене заявило, что 8 августа на АЭС, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, были обнаружены, предположительно, фрагменты сбитых ракет. Фактов прямого обстрела АЭС и энергетической инфраструктуры пока не зафиксировано, «но сохраняется напряженная ситуация», добавили в постпредстве.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил по телефону главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что действия ВСУ создают угрозу для Курской АЭС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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