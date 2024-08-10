МИД обвинил украинские спецслужбы в дипфейках с Захаровой по теме Курской АЭС

МИД обвинил украинские спецслужбы в дипфейках с Захаровой по теме Курской АЭСДипломаты призвали руководствоваться официальными ресурсами
В МИД России назвали дипфейком видеозапись, на которой официальный представитель ведомства Мария Захарова якобы заявляет о том, что РФ готова передать Запорожскую АЭС под контроль Киева взамен на снятие угрозы с Курской АЭС.
«Украинские спецслужбы при содействии западных кураторов продолжают использовать дипфейк и другие технологии на базе искусственного интеллекта для распространения ложной информации о ситуации в приграничных регионах нашей страны», – сказано в сообщении МИДа. В дипведомстве подчеркнули, что Захарова ничего подобного никогда не произносила.
Ранее на этой неделе украинские ресурсы также распространили видео, на котором врио губернатора Курской области Алексей Смирнов якобы призывает мужчин вступать в ополчение. В МИДе напомнили, что в правительстве региона назвали видео фейком.
Дипломаты призвали пользователей интернета руководствоваться информацией официальных ресурсов Кремля, Минобороны, МИДа и правительства Курской области.
9 августа Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на Курской АЭС в связи атакой ВСУ на регион. Постпредства России при международных организациях в Вене заявило, что 8 августа на АЭС, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, были обнаружены, предположительно, фрагменты сбитых ракет. Фактов прямого обстрела АЭС и энергетической инфраструктуры пока не зафиксировано, «но сохраняется напряженная ситуация», добавили в постпредстве.
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил по телефону главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что действия ВСУ создают угрозу для Курской АЭС.