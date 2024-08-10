МИД обвинил украинские спецслужбы в дипфейках с Захаровой по теме Курской АЭС

9 августа Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на Курской АЭС в связи атакой ВСУ на регион. Постпредства России при международных организациях в Вене заявило, что 8 августа на АЭС, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, были обнаружены, предположительно, фрагменты сбитых ракет. Фактов прямого обстрела АЭС и энергетической инфраструктуры пока не зафиксировано, «но сохраняется напряженная ситуация», добавили в постпредстве.