Советник Орбана прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область
Мир должен проснуться, нет смысла праздновать жестокие военные действия с той или другой стороны, заявил советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан, комментируя вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область в соцсети X.
Он назвал последние новости тревожными, отметив, что украинский конфликт обострился.
«Позиция Венгрии была четкой и твердой с самого первого дня: этот конфликт невозможно решить на поле боя, только за столом переговоров!» – написал Балаш Орбан.
По данным на 12 августа, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области. Глубина проникновения в регион составляет 12 км, ширина по фронту – 40 км. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как противник будет выбит с территории РФ.
В этот же день официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что украинские военные открыли огонь по группе мирных граждан, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Погиб один человек. Возбуждено уголовное дело о терроризме и по ряду других статей УК РФ.