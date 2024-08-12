Советник Орбана прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

В этот же день официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что украинские военные открыли огонь по группе мирных граждан, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Погиб один человек. Возбуждено уголовное дело о терроризме и по ряду других статей УК РФ.