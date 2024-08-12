СК зафиксировал факты посягательства на жизнь мирных жителей Курской области

В ведомстве также указали, что оператор дрона умышленно направил аппарат на машину скорой помощи в городе Судже. При взрыве погибли фельдшер и водитель, врач с полученными ранениями госпитализирован. В качестве другого примера СК также привел покушение на жизнь журналиста Евгения Поддубного, который выполнял свои профессиональные обязанности и не имел при себе оружия.