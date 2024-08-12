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СК зафиксировал факты посягательства на жизнь мирных жителей Курской области

Ведомости

Следственный комитет России в рамках расследования атак ВСУ фиксирует факты целенаправленного посягательства на жизнь мирных жителей и гражданские объекты в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Украинские военнослужащие открыли огонь по группе мирных граждан, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате погиб один человек», – говорится в сообщении.

В ведомстве также указали, что оператор дрона умышленно направил аппарат на машину скорой помощи в городе Судже. При взрыве погибли фельдшер и водитель, врач с полученными ранениями госпитализирован. В качестве другого примера СК также привел покушение на жизнь журналиста Евгения Поддубного, который выполнял свои профессиональные обязанности и не имел при себе оружия.

По данным СК, украинская сторона активно использует стрелковое оружие, тяжелую технику, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, которое поставляют страны НАТО. На Курскую область совершили нападение военнослужащие различных подразделений ВСУ, в том числе из войсковых частей А4718 (22-я отдельная механизированная бригада) и А0284 (80-я отдельная десантно-штурмовая бригада). Фигурантами уголовного дела являются командиры данных частей – Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Их подозревают в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство.

СК возбудил дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205, 105, 222, 222.1, 222.2, 317 и 318 УК РФ – террористический акт, совершение убийства, а также незаконное приобретение, ношение и сбыт оружия группой лиц по предварительному сговору, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и применение насилия в отношении представителя власти.

Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, чтобы упростить оказание помощи пострадавшим, включая вынужденных переселенцев. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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