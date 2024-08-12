Смирнов: военные занимают опустевшие села в Курской области

В этот же день стало известно, что украинские военные открыли огонь по группе мирных граждан, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, есть погибший. Возбуждено уголовное дело о терроризме и по ряду других статей УК РФ.