Смирнов: военные занимают опустевшие села в Курской области
Ряд населенных пунктов в Курской области опустел, села занимают военные, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов президенту Владимиру Путину на оперативном совещании в Ново-Огареве.
«Сталкиваемся с проблемой: населенные пункты, районные центры опустели. Конечно, они сейчас занимаются военными частями, не все уезжают, у нас не принудительное отселение, поэтому продолжают работать магазины», – рассказал Смирнов.
По его словам, волонтеры постоянно пытаются вывезти людей из опасной зоны. За прошедшие дни добровольцы эвакуировали порядка 2000 человек.
Смирнов также отметил, что в регионе усиливается патрулирование, так как есть опасность со стороны диверсионных групп.
По данным на 12 августа, вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют 28 населенных пунктов Курской области. Глубина проникновения в регион составляет 12 км, ширина по фронту – 40 км. Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как противник будет выбит с территории РФ.
В этот же день стало известно, что украинские военные открыли огонь по группе мирных граждан, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, есть погибший. Возбуждено уголовное дело о терроризме и по ряду других статей УК РФ.
Первый вице-премьер Денис Мантуров доложил президенту о работе по эвакуации и поддержке жителей. Им предоставляются единовременные выплаты в размере 10 000 руб. на человека. В рамках статуса ЧС куряне также получают выплату в 15 000 руб.