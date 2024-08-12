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Смирнов: военные занимают опустевшие села в Курской области

Ведомости

Ряд населенных пунктов в Курской области опустел, села занимают военные, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов президенту Владимиру Путину на оперативном совещании в Ново-Огареве.

«Сталкиваемся с проблемой: населенные пункты, районные центры опустели. Конечно, они сейчас занимаются военными частями, не все уезжают, у нас не принудительное отселение, поэтому продолжают работать магазины», – рассказал Смирнов.

По его словам, волонтеры постоянно пытаются вывезти людей из опасной зоны. За прошедшие дни добровольцы эвакуировали порядка 2000 человек.

Смирнов также отметил, что в регионе усиливается патрулирование, так как есть опасность со стороны диверсионных групп.

По данным на 12 августа, вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют 28 населенных пунктов Курской области. Глубина проникновения в регион составляет 12 км, ширина по фронту – 40 км. Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как противник будет выбит с территории РФ.

В этот же день стало известно, что украинские военные открыли огонь по группе мирных граждан, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, есть погибший. Возбуждено уголовное дело о терроризме и по ряду других статей УК РФ.

Первый вице-премьер Денис Мантуров доложил президенту о работе по эвакуации и поддержке жителей. Им предоставляются единовременные выплаты в размере 10 000 руб. на человека. В рамках статуса ЧС куряне также получают выплату в 15 000 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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