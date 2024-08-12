Мантуров рассказал Путину о мерах поддержки жителей Курской области
Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки жителей Курской области. Об этом сообщило правительство.
«Проводится работа по эвакуации населения. Предоставляются единовременные выплаты в размере 10 000 руб. на человека, а также в рамках действующего статуса ЧС граждане получают еще одну выплату в размере 15 000 руб. Таким образом, общая сумма единовременной материальной помощи составляет 25 000 руб.», – заявил Мантуров.
Мантуров напомнил, что через «Госуслуги» можно подать заявки и на другие предусмотренные при ЧС выплаты. Также он отметил, что «Россети» оперативно выезжают для устранения проблем в те районы, где безопасно.
8 августа Путин на встрече с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым объявил о разовой выплате по 10 000 руб. людям, вынужденным покинуть свое жилье из-за обстрелов региона вооруженными силами Украины.