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ФБР расследует версию о кибератаке Ирана на предвыборный штаб Трампа

Ведомости

ФБР США занимается расследованием версии об иранской кибератаке на предвыборный штаб кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что расследование началось после того, как избирательный штаб Трампа заявил о взломе его внутренних коммуникаций, и обвинил в инциденте иранское правительство.

10 августа экс-президент заявил, что Microsoft уведомила его штаб, что Иран взломал один из его веб-сайтов. По словам политика, Иран «мог получить только общедоступную информацию».

Вместе с тем, правительство Ирана отрицает свою причастность ко взлому.

9 августа исследователи американской Microsoft сообщили о попытке взлома аккаунта высокопоставленного чиновника президентской кампании США. Уточнялось, что речь могла идти об иранских хакерах. В корпорации отмечали, что иранские хакерские группы пытаются «повлиять на президентские выборы в США в ноябре». 

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Трамп является оппонентом кандидата от демократической партии, действюущего вице-президента Камалы Харрис.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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