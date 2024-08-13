ФБР расследует версию о кибератаке Ирана на предвыборный штаб Трампа
ФБР США занимается расследованием версии об иранской кибератаке на предвыборный штаб кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что расследование началось после того, как избирательный штаб Трампа заявил о взломе его внутренних коммуникаций, и обвинил в инциденте иранское правительство.
10 августа экс-президент заявил, что Microsoft уведомила его штаб, что Иран взломал один из его веб-сайтов. По словам политика, Иран «мог получить только общедоступную информацию».
Вместе с тем, правительство Ирана отрицает свою причастность ко взлому.
9 августа исследователи американской Microsoft сообщили о попытке взлома аккаунта высокопоставленного чиновника президентской кампании США. Уточнялось, что речь могла идти об иранских хакерах. В корпорации отмечали, что иранские хакерские группы пытаются «повлиять на президентские выборы в США в ноябре».
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Трамп является оппонентом кандидата от демократической партии, действюущего вице-президента Камалы Харрис.