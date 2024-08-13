Экс-глава МИД Австрии упрекнула власти Германии в непонимании россиян

26 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против использования западного оружия на территории России. По его словам, соответствующие правила были согласованы с Украиной в отношении поставок немецкого вооружения. Но 31 мая газета Bild со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Германии Штеффена Хебештрайта сообщила, что канцлер все же разрешил Украине использовать немецкое оружие для ударов по территории России.