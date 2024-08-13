Экс-глава МИД Австрии упрекнула власти Германии в непонимании россиян
Решение властей Германии разрешить Украине использовать немецкую военную технику для ударов по территории России свидетельствует о непонимании российского общества и последствий от таких мер. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель аналитического центра Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues (G.O.R.K.I.) при Санкт-Петербургском государственном университете Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.
«Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство», – сказала Кнайсль (цитата по «РИА Новости»).
Она отметила, что вид немецкой техники на земле россиян вызовет у них ярость, что связано с памятью о предках, пострадавших в Великой Отечественной войне.
26 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против использования западного оружия на территории России. По его словам, соответствующие правила были согласованы с Украиной в отношении поставок немецкого вооружения. Но 31 мая газета Bild со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Германии Штеффена Хебештрайта сообщила, что канцлер все же разрешил Украине использовать немецкое оружие для ударов по территории России.