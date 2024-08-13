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Экс-глава МИД Австрии упрекнула власти Германии в непонимании россиян

Ведомости

Решение властей Германии разрешить Украине использовать немецкую военную технику для ударов по территории России свидетельствует о непонимании российского общества и последствий от таких мер. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель аналитического центра Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues (G.O.R.K.I.) при Санкт-Петербургском государственном университете Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

«Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство», – сказала Кнайсль (цитата по «РИА Новости»).

Она отметила, что вид немецкой техники на земле россиян вызовет у них ярость, что связано с памятью о предках, пострадавших в Великой Отечественной войне.

26 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против использования западного оружия на территории России. По его словам, соответствующие правила были согласованы с Украиной в отношении поставок немецкого вооружения. Но 31 мая газета Bild со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Германии Штеффена Хебештрайта сообщила, что канцлер все же разрешил Украине использовать немецкое оружие для ударов по территории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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