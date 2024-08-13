Управление президента по морской политике будет делать экспертизу законопроектов
Управлению президента РФ по национальной морской политике дадут право проводить экспертизу законопроектов и проектов договоров. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина о положениях управления.
Согласно документу, одной из основных функций управления будет являться проведение экспертизы проектов федеральных законов, а также участие в подготовке федеральных законов, вносимых президентом в Госдуму.
Тем же указом Путин наделил управление правом заниматься вопросами защиты прав России на ее континентальном шельфе, участвовать в подготовке предложений по совершенствованию военно-технического сотрудничества (ВТС) и др.
Управление президента РФ по национальной морской политике появилось в структуре администрации президента летом 2024 г. Соответствующий указ был подписан президентом 12 июня. Должность начальника управления занял Сергей Вахруков, бывший замсекретаря Совета безопасности РФ.
Тогда же в администрации президента появились еще четыре новых управления: по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по вопросам формирования и деятельности Госсовета, по госполитике в гуманитарной сфере, по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).