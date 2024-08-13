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Управление президента по морской политике будет делать экспертизу законопроектов

Ведомости

Управлению президента РФ по национальной морской политике дадут право проводить экспертизу законопроектов и проектов договоров. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина о положениях управления.

Согласно документу, одной из основных функций управления будет являться проведение экспертизы проектов федеральных законов, а также участие в подготовке федеральных законов, вносимых президентом в Госдуму.

Тем же указом Путин наделил управление правом заниматься вопросами защиты прав России на ее континентальном шельфе, участвовать в подготовке предложений по совершенствованию военно-технического сотрудничества (ВТС) и др.

Управление президента РФ по национальной морской политике появилось в структуре администрации президента летом 2024 г. Соответствующий указ был подписан президентом 12 июня. Должность начальника управления занял Сергей Вахруков, бывший замсекретаря Совета безопасности РФ.

Тогда же в администрации президента появились еще четыре новых управления: по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по вопросам формирования и деятельности Госсовета, по госполитике в гуманитарной сфере, по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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