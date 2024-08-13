Управление президента по морской политике будет делать экспертизу законопроектов

Тогда же в администрации президента появились еще четыре новых управления: по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по вопросам формирования и деятельности Госсовета, по госполитике в гуманитарной сфере, по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).