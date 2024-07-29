Путин поручил создать Морскую коллегию России
Президент Владимир Путин поручил создать Морскую коллегию России. В настоящее время положение коллегии разрабатывается, формируется состав, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента Николая Патрушева.
«В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане президентом России [Владимиром Путиным] принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации», – заявил Патрушев.
По словам Патрушева, в коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.
25 июля Путин поручил создать роботизированные комплексы для борьбы с безэкипажными судами. Минобороны РФ в сводках о проведении спецоперации на Украине регулярно отчитывается об уничтожении безэкипажных судов. В частности, 25 июля в акватории Черного моря были ликвидированы два таких катера. 18 июля Минобороны отчиталось об уничтожении десяти безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крымского полуострова.