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Польша купила у США 96 ударных вертолетов Apache

Ведомости

Польша подписала с США соглашение на поставку 96 ударных вертолетов Apache AH-64E стоимостью $10 млрд, сообщает министерство обороны республики.

Соглашение также предусматривает поставку логистического пакета (включая оборудование для выполнения вертолетного обслуживания, авиационно-ангарное оборудование и техподдержку) и учебно-тренировочных комплексов, а также запас боеприпасов и деталей.

«96 единиц Apache – самое большое количество ударных вертолетов этого типа после армии США за ее пределами в других союзных войсках», – отметил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

AH-64E Apache поступят в 1-ю авиационную бригаду сухопутных войск Польши. Первые польские пилоты и инженеры уже завершили обучение на вертолетах этого типа в США, этот процесс продолжается.

9 августа сообщалось, что Косиняк-Камыш и государственный секретарь министерства обороны Павел Бейда подпишут контракты на производство 48 пусковых установок M903, входящих в состав систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot в рамках II фазы программы Wisła.

25 июля стало известно, что Литва с Польшей и еще две европейские страны закупят системы противовоздушной обороны (ПВО) Piorun. Страны подали заявку на получение частичного финансирования от Евросоюза для закупки систем ПВО малой дальности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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