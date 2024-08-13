Польша купила у США 96 ударных вертолетов Apache
Польша подписала с США соглашение на поставку 96 ударных вертолетов Apache AH-64E стоимостью $10 млрд, сообщает министерство обороны республики.
Соглашение также предусматривает поставку логистического пакета (включая оборудование для выполнения вертолетного обслуживания, авиационно-ангарное оборудование и техподдержку) и учебно-тренировочных комплексов, а также запас боеприпасов и деталей.
«96 единиц Apache – самое большое количество ударных вертолетов этого типа после армии США за ее пределами в других союзных войсках», – отметил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
AH-64E Apache поступят в 1-ю авиационную бригаду сухопутных войск Польши. Первые польские пилоты и инженеры уже завершили обучение на вертолетах этого типа в США, этот процесс продолжается.
9 августа сообщалось, что Косиняк-Камыш и государственный секретарь министерства обороны Павел Бейда подпишут контракты на производство 48 пусковых установок M903, входящих в состав систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot в рамках II фазы программы Wisła.
25 июля стало известно, что Литва с Польшей и еще две европейские страны закупят системы противовоздушной обороны (ПВО) Piorun. Страны подали заявку на получение частичного финансирования от Евросоюза для закупки систем ПВО малой дальности.