Литва, Польша и еще две страны ЕС закупят системы ПВО Piorun
Литва совместно с Польшей и еще двумя европейскими странами закупят системы противовоздушной обороны (ПВО) Piorun, сообщило литовское военное ведомство.
Страны подали заявку на получение частичного финансирования от Евросоюза для закупки систем ПВО малой дальности. Предполагается, что их приобретут, опираясь на EDIRPA – правила об усилении европейской оборонной промышленности посредством закона об общих закупках. При этом планируемый объем закупок ведомство не сообщило.
«Мы рады возможности присоединиться к закупке мобильных систем противовоздушной обороны малой дальности Piorun. Укрепление противовоздушной обороны – одна из важнейших задач, которые мы перед собой поставили», – заявил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.
В мае Греция и Польша попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о создании системы общего противовоздушного щита. Она поддержала инициативу и отметила, что необходимо продолжать оказывать помощь Украине и одновременно укреплять оборону Европы. Позже агентство Bloomberg сообщило, что сотрудничество в сфере укрепления европейской противовоздушной обороны намерены укрепить Германия и Франция.
В июле фон дер Ляйен представила политическую программу на 2024-2029 гг. Согласно документу, за этот период ЕС должен превратиться в оборонный союз. В программе также отмечается, что в последние несколько лет ЕС испытывает недостаток инвестиций в военный потенциал и отсутствие эффективных расходов.