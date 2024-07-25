Литва, Польша и еще две страны ЕС закупят системы ПВО Piorun

В июле фон дер Ляйен представила политическую программу на 2024-2029 гг. Согласно документу, за этот период ЕС должен превратиться в оборонный союз. В программе также отмечается, что в последние несколько лет ЕС испытывает недостаток инвестиций в военный потенциал и отсутствие эффективных расходов.