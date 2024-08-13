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Госдеп США одобрил продажу Израилю истребителей F-15

Ведомости

Государственный департамент США одобрил продажу Израилю истребителей F-15 и другого вооружения на сумму более чем $1,5 млрд, следует из заявлений Агентства по сотрудничеству в обороне и безопасности минобороны США.

«США привержены безопасности Израиля. Для национальных интересов США жизненно важно помочь Израилю разработать и поддерживать сильный и готовый к самообороне потенциал. Предлагаемая продажа соответствует этим целям», – говорится в одном из заявлений.

Помимо самолетов, Израилю одобрили продажу парка средних тактических машин и оборудования к ним на $583 млн. Также Израиль может приобрести снаряды для танков калибра 120 мм на $774 млн, ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности на $102,5 млн и осколочно-фугасные минометные снаряды на $61 млн.

На Ближнем Востоке началось очередное обострение ситуации после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.

В ближайшее время Израиль хотят атаковать Иран и Ливан. Лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла также сообщал, что удары по территории страны будут наноситься из Йемена. 12 августа стало известно, что США собираются направить атомную подводную лодку USS Georgia и авианосец Abraham Lincoln с истребителями F-35C на Ближний Восток. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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