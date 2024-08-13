Госдеп США одобрил продажу Израилю истребителей F-15
Государственный департамент США одобрил продажу Израилю истребителей F-15 и другого вооружения на сумму более чем $1,5 млрд, следует из заявлений Агентства по сотрудничеству в обороне и безопасности минобороны США.
«США привержены безопасности Израиля. Для национальных интересов США жизненно важно помочь Израилю разработать и поддерживать сильный и готовый к самообороне потенциал. Предлагаемая продажа соответствует этим целям», – говорится в одном из заявлений.
Помимо самолетов, Израилю одобрили продажу парка средних тактических машин и оборудования к ним на $583 млн. Также Израиль может приобрести снаряды для танков калибра 120 мм на $774 млн, ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности на $102,5 млн и осколочно-фугасные минометные снаряды на $61 млн.
На Ближнем Востоке началось очередное обострение ситуации после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
В ближайшее время Израиль хотят атаковать Иран и Ливан. Лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла также сообщал, что удары по территории страны будут наноситься из Йемена. 12 августа стало известно, что США собираются направить атомную подводную лодку USS Georgia и авианосец Abraham Lincoln с истребителями F-35C на Ближний Восток.