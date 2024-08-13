Госдеп США одобрил продажу Израилю истребителей F-15

В ближайшее время Израиль хотят атаковать Иран и Ливан. Лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла также сообщал, что удары по территории страны будут наноситься из Йемена. 12 августа стало известно, что США собираются направить атомную подводную лодку USS Georgia и авианосец Abraham Lincoln с истребителями F-35C на Ближний Восток.