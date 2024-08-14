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Newsweek: Украина готовится к ответу России на нападение на Курскую область

Ведомости

Украина готовится к масштабному ответу России на атаку в Курской области. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на украинские источники.

«Россия чувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то грандиозное, чтобы показать всему миру свою могущество и что такое, как Курск, не останется безнаказанным», – заявил высокопоставленный источник в украинских оборонных кругах.

Украинский политик Алексей Гончаренко заявил, что Украина уже привыкла к масштабным бомбардировкам. По его словам, Россия может усилить удары по Киеву или другим объектам.

Постдокторант кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон считает, что в ходе украинского наступления на курском направлении российские военные смогут поразить большое количество украинских истребителей на российской территории. С политической точки зрения ситуация может выглядеть плохо для России, но эта стратегия может иметь некоторые военные преимущества. Также Россия может удвоить успехи в продвижении к стратегически важному городу Покровску.

По словам Мирон, в конечном итоге перед Россией стоит сложная задача по разработке ответных мер, которые станут сильным сигналом для западных стран, поддерживающих Украину и снабжающих Киев оружием, и в то же время позволят избежать открытой эскалации в отношениях с НАТО.

Генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан утверждает, что Украина может попытаться удержать захваченную под Курском территорию до начала переговоров, частично отступить или полностью отойти на украинскую территорию. Каждый вариант связан с разным уровнем риска для войск и разными результатами, считает Райан.

Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в области ввели режим контртеррористической операции. По последней информации, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, глубина проникновения в регион составляет 12 км, ширина по фронту – 40 км. Туда были переброшены резервы Вооруженных сил России, которые вступили в бой с противником.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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