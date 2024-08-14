Newsweek: Украина готовится к ответу России на нападение на Курскую область

Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в области ввели режим контртеррористической операции. По последней информации, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, глубина проникновения в регион составляет 12 км, ширина по фронту – 40 км. Туда были переброшены резервы Вооруженных сил России, которые вступили в бой с противником.