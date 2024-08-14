Newsweek: Украина готовится к ответу России на нападение на Курскую область
Украина готовится к масштабному ответу России на атаку в Курской области. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на украинские источники.
«Россия чувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то грандиозное, чтобы показать всему миру свою могущество и что такое, как Курск, не останется безнаказанным», – заявил высокопоставленный источник в украинских оборонных кругах.
Украинский политик Алексей Гончаренко заявил, что Украина уже привыкла к масштабным бомбардировкам. По его словам, Россия может усилить удары по Киеву или другим объектам.
Постдокторант кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон считает, что в ходе украинского наступления на курском направлении российские военные смогут поразить большое количество украинских истребителей на российской территории. С политической точки зрения ситуация может выглядеть плохо для России, но эта стратегия может иметь некоторые военные преимущества. Также Россия может удвоить успехи в продвижении к стратегически важному городу Покровску.
По словам Мирон, в конечном итоге перед Россией стоит сложная задача по разработке ответных мер, которые станут сильным сигналом для западных стран, поддерживающих Украину и снабжающих Киев оружием, и в то же время позволят избежать открытой эскалации в отношениях с НАТО.
Генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан утверждает, что Украина может попытаться удержать захваченную под Курском территорию до начала переговоров, частично отступить или полностью отойти на украинскую территорию. Каждый вариант связан с разным уровнем риска для войск и разными результатами, считает Райан.
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в области ввели режим контртеррористической операции. По последней информации, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, глубина проникновения в регион составляет 12 км, ширина по фронту – 40 км. Туда были переброшены резервы Вооруженных сил России, которые вступили в бой с противником.