Аббас: Палестина против исключения РФ из процесса ближневосточного урегулирования
Палестина не согласится на исключение России из процесса урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в интервью агентству ТАСС.
«Америка всегда хотела исключить Россию из этого процесса. Мы ни при каких обстоятельствах не принимаем исключения России из какого-либо формата по ближневосточному урегулированию», – сказал он.
Глава Палестины подчеркнул, что РФ занимает справедливую позицию по ближневосточному вопросу, которая соответствует международному праву. Аббас также пояснил, что под «справедливым решением» он подразумевает воссоздание Палестины в границах 1967 г.
13 августа в Ново-Огареве состоялись переговоры Аббаса с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры стран сошлись на том, что кризис на Ближнем Востоке связан с игнорированием решений, которые ранее принимались ООН и другими международными организациями. По словам Аббаса, ООН не реализовывает принятые решения должным образом из-за давления США.