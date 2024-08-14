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Аббас: Палестина против исключения РФ из процесса ближневосточного урегулирования

Ведомости

Палестина не согласится на исключение России из процесса урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в интервью агентству ТАСС.

«Америка всегда хотела исключить Россию из этого процесса. Мы ни при каких обстоятельствах не принимаем исключения России из какого-либо формата по ближневосточному урегулированию», – сказал он.

Глава Палестины подчеркнул, что РФ занимает справедливую позицию по ближневосточному вопросу, которая соответствует международному праву. Аббас также пояснил, что под «справедливым решением» он подразумевает воссоздание Палестины в границах 1967 г.

13 августа в Ново-Огареве состоялись переговоры Аббаса с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры стран сошлись на том, что кризис на Ближнем Востоке связан с игнорированием решений, которые ранее принимались ООН и другими международными организациями. По словам Аббаса, ООН не реализовывает принятые решения должным образом из-за давления США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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