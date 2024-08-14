Граждан Украины призвали воздержаться от поездок в Белоруссию
Гражданам Украины рекомендовано воздерживаться от поездок в Белоруссию. Об этом сообщила служба внешней разведки страны.
Такую рекомендацию ведомство объяснило заботой о безопасности украинцев, кроме того, указано, что при прибытии в Белоруссию их якобы могут подвергнуть «фильтрационным мероприятиям».
В сентябре 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о внесении изменений в документ «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь». Согласно документу, украинцы уравниваются в правах с белорусами. Гражданам Украины будет доступно дошкольное, общее и специальное образование, а также обучение в колледжах и вузах, в том числе за счет средств из бюджета страны. Также украинцы смогут получать медицинскую помощь и социальные выплаты, в частности детские пособия и пенсии. Кроме того, гражданам Украины не придется платить госпошлину за регистрацию временного пребывания в Белоруссии. Их работодатели также освобождаются от уплаты налога.
По данным погранкомитета Белоруссии за 9 августа, с начала года в республику въехало 82 908 граждан Украины: c территории Украины – 35, транзитом через Польшу – 65 692, через Литву – 15 986, через Латвию – 1195. Всего с 24 февраля 2022 г. в страну с украинской территории прибыло 229 400 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу – 15 953, транзитом через Польшу – 163 480, через Литву – 44 236, через Латвию – 5 731.