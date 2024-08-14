Граждан Украины призвали воздержаться от поездок в Белоруссию

В сентябре 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о внесении изменений в документ «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь». Согласно документу, украинцы уравниваются в правах с белорусами. Гражданам Украины будет доступно дошкольное, общее и специальное образование, а также обучение в колледжах и вузах, в том числе за счет средств из бюджета страны. Также украинцы смогут получать медицинскую помощь и социальные выплаты, в частности детские пособия и пенсии. Кроме того, гражданам Украины не придется платить госпошлину за регистрацию временного пребывания в Белоруссии. Их работодатели также освобождаются от уплаты налога.