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Граждан Украины призвали воздержаться от поездок в Белоруссию

Ведомости

Гражданам Украины рекомендовано воздерживаться от поездок в Белоруссию. Об этом сообщила служба внешней разведки страны.

Такую рекомендацию ведомство объяснило заботой о безопасности украинцев, кроме того, указано, что при прибытии в Белоруссию их якобы могут подвергнуть «фильтрационным мероприятиям».

В сентябре 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о внесении изменений в документ «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь». Согласно документу, украинцы уравниваются в правах с белорусами. Гражданам Украины будет доступно дошкольное, общее и специальное образование, а также обучение в колледжах и вузах, в том числе за счет средств из бюджета страны. Также украинцы смогут получать медицинскую помощь и социальные выплаты, в частности детские пособия и пенсии. Кроме того, гражданам Украины не придется платить госпошлину за регистрацию временного пребывания в Белоруссии. Их работодатели также освобождаются от уплаты налога.

По данным погранкомитета Белоруссии за 9 августа, с начала года в республику въехало 82 908 граждан Украины: c территории Украины – 35, транзитом через Польшу – 65 692, через Литву – 15 986, через Латвию – 1195. Всего с 24 февраля 2022 г. в страну с украинской территории прибыло 229 400 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу – 15 953, транзитом через Польшу – 163 480, через Литву – 44 236, через Латвию – 5 731.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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