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Россия вышла из конвенции о защите нацменьшинств

Ведомости

Россия больше не состоит в Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, соответствующее заявление МИД РФ опубликовано на портале правовой информации.

Конвенция была подписана от имени России в Страсбурге 28 февраля 1996 г. и ратифицирована 18 июня 1998 г. Согласно заявлению российского МИДа, ее действие было прекращено 1 августа.

В конце сентября 2023 г. президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона, предлагающего денонсировать Рамочную конвенцию о защите нацменьшинств. Было отмечено, что резолюция Комитета министров Совета Европы 27 сентября 2022 г. существенно ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете по мониторингу выполнения государствами – участниками конвенции своих обязательств в области защиты нацменьшинств. Закон был принят 10 октября 2023 г., а 19 октября подписан.

В отзыве кабмина на законопроект указывалось, что документ предусматривает прекращение действия этой конвенции для России «с целью избежания дискриминационного отношения к РФ в рамках предусмотренного указанной рамочной конвенцией мониторингового механизма, а также в связи с прекращением членства РФ в Совете Европы». Было также отмечено, что денонсация конвенции не приведет к снижению конституционных гарантий прав нацменьшинств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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