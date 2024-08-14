Россия вышла из конвенции о защите нацменьшинств
Россия больше не состоит в Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, соответствующее заявление МИД РФ опубликовано на портале правовой информации.
Конвенция была подписана от имени России в Страсбурге 28 февраля 1996 г. и ратифицирована 18 июня 1998 г. Согласно заявлению российского МИДа, ее действие было прекращено 1 августа.
В конце сентября 2023 г. президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона, предлагающего денонсировать Рамочную конвенцию о защите нацменьшинств. Было отмечено, что резолюция Комитета министров Совета Европы 27 сентября 2022 г. существенно ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете по мониторингу выполнения государствами – участниками конвенции своих обязательств в области защиты нацменьшинств. Закон был принят 10 октября 2023 г., а 19 октября подписан.
В отзыве кабмина на законопроект указывалось, что документ предусматривает прекращение действия этой конвенции для России «с целью избежания дискриминационного отношения к РФ в рамках предусмотренного указанной рамочной конвенцией мониторингового механизма, а также в связи с прекращением членства РФ в Совете Европы». Было также отмечено, что денонсация конвенции не приведет к снижению конституционных гарантий прав нацменьшинств.