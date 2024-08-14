Россия вышла из конвенции о защите нацменьшинств

В отзыве кабмина на законопроект указывалось, что документ предусматривает прекращение действия этой конвенции для России «с целью избежания дискриминационного отношения к РФ в рамках предусмотренного указанной рамочной конвенцией мониторингового механизма, а также в связи с прекращением членства РФ в Совете Европы». Было также отмечено, что денонсация конвенции не приведет к снижению конституционных гарантий прав нацменьшинств.