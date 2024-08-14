Вэнс: Харрис вряд ли сможет вести диалог с Путиным

«Если вы не можете ответить на вопросы СМИ, как вы думаете, сможете ли вы противостоять Владимиру Путину или [лидеру КНР] Си Цзиньпину», – задался вопросом Вэнс в ходе выступления перед сторонниками в Мичигане (цитата по ТАСС).