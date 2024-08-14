Вэнс: Харрис вряд ли сможет вести диалог с Путиным
Вице-президент США, кандидат в президенты США Камала Харрис вряд ли сможет вести разговор с президентом России Владимиром Путиным, поскольку не может ответить на вопросы СМИ. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США, республиканец Джеймс Дэвид Вэнс.
«Если вы не можете ответить на вопросы СМИ, как вы думаете, сможете ли вы противостоять Владимиру Путину или [лидеру КНР] Си Цзиньпину», – задался вопросом Вэнс в ходе выступления перед сторонниками в Мичигане (цитата по ТАСС).
По его словам, если американский политик «боится отвечать перед американским народом, как мы можем доверять вам находиться в зале с мировыми лидерами и представлять американский народ».
13 августа бывший президент США и кандидат республиканцев на выборах Дональд Трамп заявил в интервью миллиардеру Илону Маску, что надеется наладить отношения с Путиным в случае переизбрания.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах станет Трамп.