Демпартия США пытается восстановить поддержку среди избирателей-евреев

Демпартия США пытается восстановить поддержку среди избирателей-евреевОни особенно важны при выборах в конгресс
Несколько высокопоставленных членов демократической партии планируют участвовать в мероприятии организации Zioness Action Fund, цель которой – привлечь избирателей еврейского происхождения в стан электората действующего вице-президента США и кандидата от демократов на ноябрьских выборах Камалы Харрис. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря организации сообщило агентство Bloomberg.
По данным издания, демократов представят сенаторы от Пенсильвании и Нью-Джерси Джон Феттерман и Кори Букер. Первый имеет еврейские корни, а второй на протяжении своей политической карьеры активно выстраивал связь с еврейским электоратом.
Традиционно евреи США в подавляющем большинстве голосуют за демократов на выборах и президента, и конгресса. По данным Американского еврейского комитета (AJC), из 27 президентских выборов с 1916 г. кандидат республиканцев получил относительное большинство голосов – 43% – только один раз в 1920 г., им был избравшийся тогда 29-м президентом США Уоррен Гардинг (1921–1923 гг.). После этого ни один республиканец не набирал такого же уровня поддержки среди еврейских избирателей.
При этом бывший президент США Дональд Трамп тоже старается их привлечь. Один из основных его аргументов – менее активная поддержка Израиля со стороны демократов. «Она (Харрис. – «Ведомости») очень плохо относится к еврейскому народу. Если кто-нибудь из мне известных евреев предпочтет голосовать за Камалу, то им нужно проверить свои головы», – сказал экс-президент во время пресс-конференции 8 августа. Привлекательность своей кандидатуры для этого электората Трамп объяснил решениями, принятыми им во время президентства: «Я дал им Голанские высоты, я дал им столицу Израиля, Иерусалим», – сказал Трамп.
По данным AJC, в 2016 г. Трамп получил 24% голосов евреев, в 2020 г. – 30%. Но, по данным газеты Haaretz, в июне 2024 г. 67% американцев еврейского происхождения готовы были отдать голос за Байдена и только 26% – за Трампа. Общенационального опроса на эту тему с учетом кандидатуры Харрис пока не проводилось.
С начала войны в Газе 7 октября демпартия испытывает сложности с двумя группами избирателей, которые всегда поддерживали демократов: этническими арабами и евреями. Первые были недовольны решением США оказать военную поддержку Израилю. Вторые были возмущены радикальной риторикой некоторых сторонников и членов демпартии в отношении Израиля.
Еврейские избиратели, несмотря на то что не являются большой электоральной группой, остаются одними из наиболее влиятельных в первую очередь с точки зрения выборов в конгресс, говорит руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Эксперт привел пример провала на партийных праймериз в палату представителей демократки Кори Буш. Одна из причин ее неудачи – негативное отношение к произраильской политике.
Один из консультантов Трампа Джон Маклафлин заявил в разговоре с The New York Post, что рост поддержки среди еврейских избирателей увеличит шансы республиканцев на выборах в палату представителей, особенно в Нью-Йорке. Согласно августовскому исследованию Сиенского колледжа, в традиционно демократическом Нью-Йорке 50% местных еврейских избирателей поддерживают Трампа, 49% – Харрис. При этом в июне, когда еще Байден участвовал в выборах, он опережал в этой группе Трампа с показателем 52% против 46%.
Кампания Харрис уже пытается адаптировать свою стратегию под привлечение еврейского электората. Так, 12 августа она назначила ответственным за это эксперта Илана Голдберга, работавшего ранее старшим советником в Совете по нацбезопасности по Ближневосточному региону.
Но любая попытка заручиться поддержкой произраильских групп будет вызывать конфликты внутри лагеря Харрис, продолжает Дубравский. Это было видно, когда она не выбрала еврея Джоша Шапиро вице-президентом. «Харрис не стоит так рисковать, но еврейский избиратель ей необходим, как и любому политику в США», – сказал политтехнолог.