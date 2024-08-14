Демпартия США пытается восстановить поддержку среди избирателей-евреев

При этом бывший президент США Дональд Трамп тоже старается их привлечь. Один из основных его аргументов – менее активная поддержка Израиля со стороны демократов. «Она (Харрис. – «Ведомости») очень плохо относится к еврейскому народу. Если кто-нибудь из мне известных евреев предпочтет голосовать за Камалу, то им нужно проверить свои головы», – сказал экс-президент во время пресс-конференции 8 августа. Привлекательность своей кандидатуры для этого электората Трамп объяснил решениями, принятыми им во время президентства: «Я дал им Голанские высоты, я дал им столицу Израиля, Иерусалим», – сказал Трамп.