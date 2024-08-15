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В МИД России заявили о недопустимости реэкспорта сербского оружия на Украину

Ведомости

Нельзя допустить, чтобы контрагенты реэкспортировали сербское оружие на Украину. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, пишет «РИА Новости».

«Руководство Сербии не раз, в том числе публично, заверяло, что не снабжает режим Владимира Зеленского оружием и не собирается этого делать. Рассчитываем, что в практическом плане Белград будет добросовестно следовать этой линии», – подчеркнул Пилипсон.

По его словам, нельзя, чтобы «нечистые на руку дельцы, обслуживающие интересы Запада», в итоге дискредитируя оружейников Сербии и бросая тень на отношения Белграда и Москвы.

15 августа курирующий внешнеэкономические связи министр Сербии, сопредседатель российско-сербского межправительственного комитета (МПК) по сотрудничеству Ненад Попович заявил, что ЕС ставит главными условиями для евроинтеграции Сербии ввод санкции против России и прекратить сотрудничество. Но Москве, по его словам, не о чем беспокоиться, Сербия никогда не введет санкции: правительство заняло такую позицию по этому вопросу еще в феврале 2022 г. и никакое давление, даже постоянное и сильное, не изменило и не изменит ее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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