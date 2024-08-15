В МИД России заявили о недопустимости реэкспорта сербского оружия на Украину

15 августа курирующий внешнеэкономические связи министр Сербии, сопредседатель российско-сербского межправительственного комитета (МПК) по сотрудничеству Ненад Попович заявил, что ЕС ставит главными условиями для евроинтеграции Сербии ввод санкции против России и прекратить сотрудничество. Но Москве, по его словам, не о чем беспокоиться, Сербия никогда не введет санкции: правительство заняло такую позицию по этому вопросу еще в феврале 2022 г. и никакое давление, даже постоянное и сильное, не изменило и не изменит ее.