В МИД России заявили о недопустимости реэкспорта сербского оружия на Украину
Нельзя допустить, чтобы контрагенты реэкспортировали сербское оружие на Украину. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, пишет «РИА Новости».
«Руководство Сербии не раз, в том числе публично, заверяло, что не снабжает режим Владимира Зеленского оружием и не собирается этого делать. Рассчитываем, что в практическом плане Белград будет добросовестно следовать этой линии», – подчеркнул Пилипсон.
По его словам, нельзя, чтобы «нечистые на руку дельцы, обслуживающие интересы Запада», в итоге дискредитируя оружейников Сербии и бросая тень на отношения Белграда и Москвы.
15 августа курирующий внешнеэкономические связи министр Сербии, сопредседатель российско-сербского межправительственного комитета (МПК) по сотрудничеству Ненад Попович заявил, что ЕС ставит главными условиями для евроинтеграции Сербии ввод санкции против России и прекратить сотрудничество. Но Москве, по его словам, не о чем беспокоиться, Сербия никогда не введет санкции: правительство заняло такую позицию по этому вопросу еще в феврале 2022 г. и никакое давление, даже постоянное и сильное, не изменило и не изменит ее.