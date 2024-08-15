Путин поздравил президента и премьера Индии с днем независимости

8 и 9 июля Моди посетил Москву с официальным визитом впервые с 2019 г. Первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра сообщал, что по итогам его визита и переговоров с Путиным был решен ряд важных вопросов двусторонних отношений. Среди них – ситуация на Украине, новые цели по торговле и судьба граждан Индии, «по заблуждению» попавших на службу в российскую армию и оказавшихся в зоне спецоперации.