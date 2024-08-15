Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин поздравил президента и премьера Индии с днем независимости

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди телеграмму с поздравлением с днем независимости страны. Ее текст публикует пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что за 77 лет самостоятельного развития Индия добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и многих других сферах, а также снискала высокий авторитет на мировой арене. По его словам, Россия придает большое значение отношениям «особо привилегированного стратегического партнерства с Индией».

«Уверен, что последовательная реализация договоренностей, достигнутых по итогам наших недавних переговоров в Москве, будет способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-индийского сотрудничества. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения международной стабильности и безопасности», – подчеркнул Путин.

8 и 9 июля Моди посетил Москву с официальным визитом впервые с 2019 г. Первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра сообщал, что по итогам его визита и переговоров с Путиным был решен ряд важных вопросов двусторонних отношений. Среди них – ситуация на Украине, новые цели по торговле и судьба граждан Индии, «по заблуждению» попавших на службу в российскую армию и оказавшихся в зоне спецоперации.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных