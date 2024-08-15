Путин поздравил президента и премьера Индии с днем независимости
Президент России Владимир Путин направил президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди телеграмму с поздравлением с днем независимости страны. Ее текст публикует пресс-служба Кремля.
Российский лидер отметил, что за 77 лет самостоятельного развития Индия добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и многих других сферах, а также снискала высокий авторитет на мировой арене. По его словам, Россия придает большое значение отношениям «особо привилегированного стратегического партнерства с Индией».
«Уверен, что последовательная реализация договоренностей, достигнутых по итогам наших недавних переговоров в Москве, будет способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-индийского сотрудничества. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения международной стабильности и безопасности», – подчеркнул Путин.
8 и 9 июля Моди посетил Москву с официальным визитом впервые с 2019 г. Первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра сообщал, что по итогам его визита и переговоров с Путиным был решен ряд важных вопросов двусторонних отношений. Среди них – ситуация на Украине, новые цели по торговле и судьба граждан Индии, «по заблуждению» попавших на службу в российскую армию и оказавшихся в зоне спецоперации.