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Байден и Харрис объявили об «исторической» сделке по снижению цен на лекарства

Ведомости

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис объявили об «исторической» сделке по снижению цен на 10 ключевых лекарств программы Medicare Health для пожилых людей. Об этом пишет Reuters.

Соглашение с производителями лекарств сэкономит пожилым людям в Соединенных Штатах $1,5 млрд, а федеральной системе медицинского страхования Medicare – $6 млрд в первый год, говорится в заявлениях Байдена и Харрис 15 августа.

Новые цены, которые вступят в силу в 2026 г., будут обнародованы позже. Список включает широко используемые препараты для лечения диабета Januvia и Jardiance, для разжижения крови Eliquis и Xarelto, а также препарат от лейкемии Imbruvica.

Ожидается, что следующий раунд переговоров о ценах на лекарства Medicare будет включать еще 15 препаратов и начнется в феврале.

Medicare – национальная программа медицинского страхования в США для лиц от 65 лет и старше и инвалидов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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