Байден и Харрис объявили об «исторической» сделке по снижению цен на лекарства
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис объявили об «исторической» сделке по снижению цен на 10 ключевых лекарств программы Medicare Health для пожилых людей. Об этом пишет Reuters.
Соглашение с производителями лекарств сэкономит пожилым людям в Соединенных Штатах $1,5 млрд, а федеральной системе медицинского страхования Medicare – $6 млрд в первый год, говорится в заявлениях Байдена и Харрис 15 августа.
Новые цены, которые вступят в силу в 2026 г., будут обнародованы позже. Список включает широко используемые препараты для лечения диабета Januvia и Jardiance, для разжижения крови Eliquis и Xarelto, а также препарат от лейкемии Imbruvica.
Ожидается, что следующий раунд переговоров о ценах на лекарства Medicare будет включать еще 15 препаратов и начнется в феврале.
Medicare – национальная программа медицинского страхования в США для лиц от 65 лет и старше и инвалидов.