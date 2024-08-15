Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае нарушения государственной границы

«Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО. <...> Но если они это сделают и на это пойдут, ну что же... У нас другого выхода не будет. И никаких "красных линий" не будет. Она есть, эта линия, – государственная граница. Как только наступили на нее, говорю как пограничник, ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено», – подчеркнул Лукашенко.