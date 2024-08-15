Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае нарушения государственной границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае нарушения государственной границы. Об этом сообщает «БелТА».
Лукашенко напомнил, что Киев дополнительно перебросил свои подразделения к границе Белоруссии, когда увидел, что республика также формирует соответствующие подразделения на границе.
«Я сторонник того, чтобы мы предусматривали все. Если вдруг момент или время «Ч», каждое подразделение, рота, батальон должны выйти и стать на свою позицию», – подчеркнул белорусский лидер.
По его словам, в Белоруссии определены бригады, батальонные тактические группы для действий в районе белорусско-украинской границы.
«Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО. <...> Но если они это сделают и на это пойдут, ну что же... У нас другого выхода не будет. И никаких "красных линий" не будет. Она есть, эта линия, – государственная граница. Как только наступили на нее, говорю как пограничник, ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено», – подчеркнул Лукашенко.
9 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии сбили 13 украинских беспилотников в небе над Могилевской областью, сообщал заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель. Лукашенко заявлял, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили «всякие правила поведения». По его словам, Минск расценивает такие инциденты как провокации, которые не останутся без ответа. В МИД республики вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовали предпринять меры для исключения подобных инцидентов в будущем.
10 августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о приказе Лукашенко усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск, реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические комплексы «Искандер» получили задачи на совершение маршей в назначенные районы.
13 августа официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев счел нецелесообразным реагировать на заявления Минска, связанные с обнаружением в небе над Белоруссией украинских беспилотных летательных аппаратов.