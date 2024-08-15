Советник КСИР Ирана погиб после атаки США и Израиля по Сирии
Советник военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Ахмад Реза Афшари скончался от ранений, полученных в результате атаки США и Израиля по Сирии. Об этом сообщает издание Tasnim.
«Полковник Ахмад Реза Афшари, в первой половине месяца мордад [22 июля – 6 августа] получивший ранения в ходе воздушной атаки сил коалиции на Сирию и доставленный в Иран для прохождения лечения, сегодня скончался от полученных ранений», – сказано в публикации.
В октябре 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля обострился конфликт в секторе Газа. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 человек боевики взяли в заложники. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».
За этим последовала напряженность между израильской армией и ливанской «Хезболлой» – на границе двух стран на постоянной основе происходят столкновения. Израиль также регулярно наносит удары по объектам в Сирии.
В конце июля – начале августа погибли командир вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер, глава политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаил Хания и руководитель военного крыла «Хамаса» Мухаммед Дейф. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.