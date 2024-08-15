Советник КСИР Ирана погиб после атаки США и Израиля по Сирии

В октябре 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля обострился конфликт в секторе Газа. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 человек боевики взяли в заложники. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».