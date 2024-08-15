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Советник КСИР Ирана погиб после атаки США и Израиля по Сирии

Ведомости

Советник военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Ахмад Реза Афшари скончался от ранений, полученных в результате атаки США и Израиля по Сирии. Об этом сообщает издание Tasnim.

«Полковник Ахмад Реза Афшари, в первой половине месяца мордад [22 июля – 6 августа] получивший ранения в ходе воздушной атаки сил коалиции на Сирию и доставленный в Иран для прохождения лечения, сегодня скончался от полученных ранений», – сказано в публикации.

В октябре 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля обострился конфликт в секторе Газа. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 человек боевики взяли в заложники. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».

За этим последовала напряженность между израильской армией и ливанской «Хезболлой» – на границе двух стран на постоянной основе происходят столкновения. Израиль также регулярно наносит удары по объектам в Сирии.

В конце июля – начале августа погибли командир вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер, глава политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаил Хания и руководитель военного крыла «Хамаса» Мухаммед Дейф. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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