В Мали прошли протесты против поддержки террористов со стороны Украины

5 августа власти Мали заявили, что разрывают дипотношения с Украиной. 4 августа посла Украины в Дакаре Юрия Пивоварова вызвали в МИД Сенегала из-за публикации в аккаунте посольства Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) видео о поддержке террористов в Мали. Как утверждалось, в нем дипломат «выразил безоговорочную поддержку террористической атаке», совершенной в июле на севере Мали туарегскими повстанцами и членами Группы поддержки ислама и мусульман против вооруженных сил Мали.