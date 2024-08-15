В Мали прошли протесты против поддержки террористов со стороны Украины
В Мали прошли протесты против поддержки украинской стороной повстанцев и террористов на севере страны. Об этом сообщает ТАСС.
Во время протестов присутствовавшие выкрикивали – «Мы за уважение территориальной целостности Мали!» и «Позор Украине!». Организацию протестов взяла на себя неправительственная коалиция «Жизнеспособные силы». Участники акции несли флаги стран Альянса государств Сахели: Мали, Буркина-Фасо и Нигера, а также России, с которой они укрепляют сотрудничество, отмечает агентство.
5 августа власти Мали заявили, что разрывают дипотношения с Украиной. 4 августа посла Украины в Дакаре Юрия Пивоварова вызвали в МИД Сенегала из-за публикации в аккаунте посольства Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) видео о поддержке террористов в Мали. Как утверждалось, в нем дипломат «выразил безоговорочную поддержку террористической атаке», совершенной в июле на севере Мали туарегскими повстанцами и членами Группы поддержки ислама и мусульман против вооруженных сил Мали.
Во время боестолкновений в Мали повстанцы убили несколько десятков бойцов ЧВК «Вагнер» и малийских солдат, писало Reuters со ссылкой на повстанческое движение. В заявлении от 29 июля в ЧВК заявили, что понесли тяжелые потери.