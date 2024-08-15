Белый дом намерен добиваться освобождения гражданки России и США Карелиной

По данным суда, 24 февраля 2022 г. Карелина по своей инициативе перевела деньги в интересах одной из украинских организаций. После средства были направлены на помощь вооруженным силам Украины: приобретение предметов тактический медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Дело Карелиной рассматривалось в закрытом режиме, она признала свою вину. Приговор суда вступит в законную силу через 15 суток, если стороны не обжалуют его.