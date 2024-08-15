Белый дом намерен добиваться освобождения гражданки России и США Карелиной
США будут добиваться освобождения гражданки России и США Ксении Карелиной, приговоренной к 12 годам заключения. Об этом заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Мы продолжим добиваться получения консульского доступа к ней. И конечно, мы продолжим работать над ее освобождением», – уточнил Кирби (цитата по ТАСС).
15 августа Свердловский областной суд приговорил Карелину к 12 годам заключения по делу о госизмене.
По данным суда, 24 февраля 2022 г. Карелина по своей инициативе перевела деньги в интересах одной из украинских организаций. После средства были направлены на помощь вооруженным силам Украины: приобретение предметов тактический медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Дело Карелиной рассматривалось в закрытом режиме, она признала свою вину. Приговор суда вступит в законную силу через 15 суток, если стороны не обжалуют его.
Карелину задержали в феврале этого года. До объявления приговора гособвинение запрашивало 15 лет колонии общего режима. Адвокат обвиняемой Михаил Мушаилов заявлял, что после приговора он будет добиваться ее обмена, поскольку Карелина сама этого хочет.