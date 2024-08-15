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Белый дом намерен добиваться освобождения гражданки России и США Карелиной

Ведомости

США будут добиваться освобождения гражданки России и США Ксении Карелиной, приговоренной к 12 годам заключения. Об этом заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы продолжим добиваться получения консульского доступа к ней. И конечно, мы продолжим работать над ее освобождением», – уточнил Кирби (цитата по ТАСС).

15 августа Свердловский областной суд приговорил Карелину к 12 годам заключения по делу о госизмене.

По данным суда, 24 февраля 2022 г. Карелина по своей инициативе перевела деньги в интересах одной из украинских организаций. После средства были направлены на помощь вооруженным силам Украины: приобретение предметов тактический медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Дело Карелиной рассматривалось в закрытом режиме, она признала свою вину. Приговор суда вступит в законную силу через 15 суток, если стороны не обжалуют его.

Карелину задержали в феврале этого года. До объявления приговора гособвинение запрашивало 15 лет колонии общего режима. Адвокат обвиняемой Михаил Мушаилов заявлял, что после приговора он будет добиваться ее обмена, поскольку Карелина сама этого хочет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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