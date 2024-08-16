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Минобороны Белоруссии заявило о высокой вероятности провокаций от Киева

Ведомости

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о высокой вероятности провокаций со стороны Украины. Соответствующее заявление он сделал во время совещания с президентом страны Александром Лукашенко по вопросам военной безопасности.

«Обстановка на южном операционном направлении остается напряженной. Формирования вооруженных сил и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны», – сказал он (цитата по «Белта»).

Хренин доложил, что активность подразделений сил специальных операций и службы безопасности Украины наблюдается на всех приграничных участках. Он добавил, что Украина на постоянной основе ведет разведку, используя беспилотники и пытаясь нарушить воздушное пространство Белоруссии. По его словам, в этих условиях сохраняется высокая вероятность вооруженных провокаций со стороны Украины.

9 августа средства противовоздушной обороны Белоруссии сбили 13 украинских беспилотников в небе над Могилевской областью. После инцидента Лукашенко заявил, что Минск расценивает это как провокацию. Он также пообещал мгновенный ответ в случае нарушения госграницы. В МИД республики вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовали предпринять меры для исключения подобных инцидентов в будущем.

10 августа стало известно, что Белоруссия усилит группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Туда направлены воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск, а также реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические комплексы «Искандер».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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