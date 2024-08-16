Минобороны Белоруссии заявило о высокой вероятности провокаций от Киева
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о высокой вероятности провокаций со стороны Украины. Соответствующее заявление он сделал во время совещания с президентом страны Александром Лукашенко по вопросам военной безопасности.
«Обстановка на южном операционном направлении остается напряженной. Формирования вооруженных сил и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны», – сказал он (цитата по «Белта»).
Хренин доложил, что активность подразделений сил специальных операций и службы безопасности Украины наблюдается на всех приграничных участках. Он добавил, что Украина на постоянной основе ведет разведку, используя беспилотники и пытаясь нарушить воздушное пространство Белоруссии. По его словам, в этих условиях сохраняется высокая вероятность вооруженных провокаций со стороны Украины.
9 августа средства противовоздушной обороны Белоруссии сбили 13 украинских беспилотников в небе над Могилевской областью. После инцидента Лукашенко заявил, что Минск расценивает это как провокацию. Он также пообещал мгновенный ответ в случае нарушения госграницы. В МИД республики вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовали предпринять меры для исключения подобных инцидентов в будущем.
10 августа стало известно, что Белоруссия усилит группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Туда направлены воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск, а также реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические комплексы «Искандер».