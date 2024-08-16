Минобороны Белоруссии заявило о высокой вероятности провокаций от Киева

9 августа средства противовоздушной обороны Белоруссии сбили 13 украинских беспилотников в небе над Могилевской областью. После инцидента Лукашенко заявил, что Минск расценивает это как провокацию. Он также пообещал мгновенный ответ в случае нарушения госграницы. В МИД республики вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовали предпринять меры для исключения подобных инцидентов в будущем.