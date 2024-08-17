NYT: Иран решил отложить ответные меры на убийство главы политбюро «Хамаса»
Иран мог отложить ответ на убийство главы политбюро палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании в Тегеране, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в США, Иране и Израиле.
Два иранских собеседника газеты заявили, что премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани в разговоре с и. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани рекомендовал Ирану воздержаться от любой эскалации, учитывая переговоры о прекращении огня в секторе Газа в катарской Дохе.
Кроме того, израильская разведка фиксирует снижение готовности ракетных подразделений Ирана и ливанской группировки «Хезболла». «Теперь Израиль считает, что ответ Ирана, судя по всему, был отложен», – говорится в материале.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке связано с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
После убийства руководства группировок Иран и «Хезболла» пообещали нанести Израилю жесткий ответ. В то же время, в Египте и Катаре проходят переговоры о прекращении огня в секторе Газа, где боевые действия продолжаются с октября 2023 г. Официальный представитель египетского президента Ахмед Фахми 16 августа сообщил, что новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе пройдет в Каире в течение недели.
13 августа «Ведомости» писали, что военно-морская компонента вооруженных сил США на Ближнем Востоке продолжает наращиваться. 12 августа американский министр обороны Ллойд Остин вопреки обычной практике публично объявил о направлении туда вооруженной полутораста крылатых ракет атомной подводной лодки USS Georgia в дополнение к уже выдвинувшимся в регион двум авианосным ударным группам (АУГ).