NYT: Иран решил отложить ответные меры на убийство главы политбюро «Хамаса»

После убийства руководства группировок Иран и «Хезболла» пообещали нанести Израилю жесткий ответ. В то же время, в Египте и Катаре проходят переговоры о прекращении огня в секторе Газа, где боевые действия продолжаются с октября 2023 г. Официальный представитель египетского президента Ахмед Фахми 16 августа сообщил, что новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе пройдет в Каире в течение недели.