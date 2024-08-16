США, Катар и Египет опубликовали заявление с призывом о прекращении войны в Газе

Исходя из заявления, будут предприняты многоэтапные усилия по прекращению войны, начиная с шестинедельной паузы в боевых действиях, которая позволит освободить некоторых израильских пленников, содержащихся в Газе, и палестинских заключенных в израильских тюрьмах. На втором этапе, будет прекращение боевых действий и освобождение всех оставшихся израильских пленников. Последняя часть соглашения будет включать в себя восстановление сектора Газа, который был разрушен.