США, Катар и Египет опубликовали заявление с призывом о прекращении войны в Газе
США, Катар и Египет опубликовали совместное заявление, в котором призвали отпустить израильских заложников и прекратить огонь в Газе. Об этом сообщает МИД Катара на странице в X.
«В ближайшие дни рабочие группы будут продолжать техническую работу по деталям реализации, включая механизмы осуществления соглашений, обширные гуманитарные положения, а также специфику, касающуюся заложников и задержанных», – говорится в совместном заявлении посредников.
Исходя из заявления, будут предприняты многоэтапные усилия по прекращению войны, начиная с шестинедельной паузы в боевых действиях, которая позволит освободить некоторых израильских пленников, содержащихся в Газе, и палестинских заключенных в израильских тюрьмах. На втором этапе, будет прекращение боевых действий и освобождение всех оставшихся израильских пленников. Последняя часть соглашения будет включать в себя восстановление сектора Газа, который был разрушен.
16 августа возобновились переговоры между Израилем и «Хамас». Палестинское радикальное движение «Хамас» на переговорах о прекращении огня в секторе Газа с Израилем пытается привлечь Россию, Турцию и ООН в качестве дополнительных посредников. Но израильская сторона соглашается лишь на посредничество США, Катара и Египта, заявил в интервью Associated Press высокопоставленный представитель «Хамас».