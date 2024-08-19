В Азербайджане может появиться генконсульство России

«Работа в этом направлении идет, предлагаются различные варианты. Этот вопрос находится в стадии обсуждения», – сказал он. Бюльбюль напомнил, что в России открыто два генконсульства Азербайджана: в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Он подчеркнул, в республике более ограничено поле для работы консульств, но соответствующая работа все равно ведется.