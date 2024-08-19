В Азербайджане может появиться генконсульство России
Россия может открыть генконсульство в Азербайджане, сообщил ТАСС посол республики в Москве Полад Бюльбюль оглы.
«Работа в этом направлении идет, предлагаются различные варианты. Этот вопрос находится в стадии обсуждения», – сказал он. Бюльбюль напомнил, что в России открыто два генконсульства Азербайджана: в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Он подчеркнул, в республике более ограничено поле для работы консульств, но соответствующая работа все равно ведется.
18 августа президент России Владимир Путин прилетел в Азербайджан с двухдневным визитом. Его встретил глава республики Ильхам Алиев вместе со своей женой Мехрибан, первым вице-президентом страны. В этот же день они провели неформальный ужин.
По данным «РИА Новости», 19 августа Путин примет участие в церемонии возложения венка к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и церемонии возложения венка к монументу «Вечный огонь». После этого пройдет церемония официальной встречи глав двух государств в резиденции «Загульба». Затем стороны проведут беседу и переговоры в расширенном составе.