Президент Азербайджана и его супруга приняли Путина за неформальным ужином
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан, первый вице-президент страны, приняли российского лидера Владимира Путина в резиденции «Загульба», сообщается в Telegram-канале Кремля.
18 августа президент России прилетел в Азрбайджан с двухдневным визитом. Как уточняло «РИА Новости», у сторон также запланированы встреча в расширенном составе, церемония подписания совместных документов и заявление глав государств для СМИ.