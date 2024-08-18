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Путин прилетел в Баку

Он обсудит с президентом Алиевым армяно-азербайджанское урегулирование
Ведомости

Президент России Владимир Путин прилетел в Баку с государственным визитом, глава государства будет находиться в столице Азербайджана два дня. Видео прибытия опубликовано в Telegram-канале Кремля.

По данным «РИА Новости», 19 августа Путин примет участие в церемонии возложения венка к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и церемонии возложения венка к монументу «Вечный огонь». После этого пройдет церемония официальной встречи главы российского государства и президента Азербайджана Ильхама Алиева в резиденции «Загульба». Затем, по данным «РИА Новости», стороны проведут беседу и переговоры в расширенном составе.

В рамках визита Путина состоится церемония подписания совместных документов и заявление глав государств для СМИ. Рабочий день Путин и Алиев завершат посещением территории «Белого города» и кафедрального собора Святых жен-мироносиц, пишет агентство.

16 августа пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетит Азербайджан с государственным визитом 18-19 августа. Российский президент и Алиев, как писал ТАСС, обсудят в Баку вопросы армяно-азербайджанского урегулирования. В материалах к визиту главы государства отмечалось, что в ходе переговоров лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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