Путин прилетел в БакуОн обсудит с президентом Алиевым армяно-азербайджанское урегулирование
Президент России Владимир Путин прилетел в Баку с государственным визитом, глава государства будет находиться в столице Азербайджана два дня. Видео прибытия опубликовано в Telegram-канале Кремля.
По данным «РИА Новости», 19 августа Путин примет участие в церемонии возложения венка к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и церемонии возложения венка к монументу «Вечный огонь». После этого пройдет церемония официальной встречи главы российского государства и президента Азербайджана Ильхама Алиева в резиденции «Загульба». Затем, по данным «РИА Новости», стороны проведут беседу и переговоры в расширенном составе.
В рамках визита Путина состоится церемония подписания совместных документов и заявление глав государств для СМИ. Рабочий день Путин и Алиев завершат посещением территории «Белого города» и кафедрального собора Святых жен-мироносиц, пишет агентство.
16 августа пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетит Азербайджан с государственным визитом 18-19 августа. Российский президент и Алиев, как писал ТАСС, обсудят в Баку вопросы армяно-азербайджанского урегулирования. В материалах к визиту главы государства отмечалось, что в ходе переговоров лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.