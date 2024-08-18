Путин прилетел в Баку

По данным «РИА Новости», 19 августа Путин примет участие в церемонии возложения венка к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и церемонии возложения венка к монументу «Вечный огонь». После этого пройдет церемония официальной встречи главы российского государства и президента Азербайджана Ильхама Алиева в резиденции «Загульба». Затем, по данным «РИА Новости», стороны проведут беседу и переговоры в расширенном составе.